Franco Calero fue separado de Aucas tras un 'cortocircuito' con Darío Tempesta

El delantero argentino Franco Calero fue separado de Aucas por "asuntos internos", según la explicación del vocero de Aucas, Jaime Bowen, quien aclaró que la decisión la tomó la directiva oriental la noche del lunes 8 de mayo de 2017.

"El club decidió separarlo de la institución y no vamos a tener ningún problema con el contrato firmado”, dijo Bowen, y añadió que esta tarde se finiquitará su relación contractual con los orientales.



Franco Néstor Calero fue inscrito como jugador de Aucas en la Federación Ecuatoriana de Fútbol el 3 de enero del 2017, jugó ocho partidos y anotó un gol. La llegada del estratega argentino Darío Tempesta al banquillo de los orientales, el pasado 4 de abril, le mermó continuidad al artillero formado en la cantera de Newell’s Old Boys. Trascendió que entre ambos no hubo una buena relación.



En su cuenta de Facebook, el delantero santafecino de 28 años de edad, publicó una fotografía donde junto a una bandera que portaba la leyenda "Calero futuro goleador del Ídolo del Pueblo". Esta bandera se mostró previo al partido ante el Santa Rita de Vinces, en el estadio Gonzalo Pozo, lo que habría desencadenado la molestia de la directiva y del cuerpo técnico.

Aucas evaluará en los próximos días a su cuota foránea, que la completan Marcos Delpadre (paraguayo), Víctor Soto y Hans Viveros (colombianos). En junio se reabrirá el libro de pases en la Serie B y se puede reemplazar a dos refuerzos extranjeros.

En lo que respecta al campeonato, Aucas devolverá la visita al Santa Rita este sábado 13 de mayo (16:00) en el estadio 14 de junio de Vinces, por la decimoquinta fecha del torneo.



Los orientales se ubican sextos en la tabla de posiciones de la Serie B con 16 puntos en 11 fechas, a cinco del líder del torneo, Olmedo y a cuatro de meterse en zona de ascenso.