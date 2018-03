Luigi Di Biagio define a Buffon como un ‘monumento’ y dice que le llamó ‘para unir’

El seleccionador de Italia, Luigi Di Biagio, cuyo equipo se medirá con Argentina el próximo 23 de marzo, definió este lunes 19 de marzo de 2018 al guardameta Gianluigi Buffon como un

“monumento”, y subrayó que le convocó para que genere unión en el vestuario “azzurro”.

Di Biagio, que sustituyó al técnico Giampiero Ventura tras la no clasificación al Mundial de Rusia 2018, explicó además que Buffon seguirá defendiendo la portería de Italia, en una rueda de prensa organizada en el centro técnico de Coverciano (Florencia, centro).



“Buffon está aquí también para unir. Está aquí para jugar, dar algo más al equipo. Es un valor añadido dentro y fuera del campo. Jugará uno o dos partidos, no sé. Veré en estos días, tomaré una decisión dependiendo de lo que vea”, aseguró.



Di Biagio propuso a Buffon seguir representando a la selección italiana en los próximos amistosos contra Argentina (23 marzo) e Inglaterra (27 marzo), para que no terminara su carrera como internacional con la eliminación padecida en la repesca mundial contra Suecia.



Después de ese fracaso, la Federación de Fútbol italiana (FIGC) eligió a Di Biagio, entonces al frente de la Sub-21, como seleccionador interino. El actual técnico de la absoluta “azzurra” admitió que, pese a que no sea una prioridad, tiene el objetivo de quedarse al mando de la selección.

“No es importante, yo soy un hombre de la Federación, llevo ocho años trabajando aquí. Me han dado esta oportunidad e intentaré aprovecharla al máximo. No se puede negar que me esté jugando algo (para el futuro), pero no es la prioridad”, explicó.



Como seleccionador de Italia Sub-20 y Sub-21, Di Biagio apostó por un estilo de juego ofensivo, y afirmó que tratará de transmitir esta filosofía también a la selección mayor.



“El buen juego consiste en atacar al rival, incluso si se trata de Argentina o Inglaterra. Trataré de transmitirlo, tendré mis responsabilidades. Hay que tener el coraje de ir a jugar en la mitad de campo del rival”, afirmó.



La lista de convocados de Di Biagio cuenta con muchos jugadores jóvenes, como Patrick Cutrone o Federico Chiesa, de 20 años, Lorenzo Pellegrini, de 22 años, o Bryan Cristante, de 23 años.

“En Italia un jugador de 24 años es considerado como un joven. En el extranjero los jugadores de 18 años ya no se consideran como jóvenes. Los futbolistas nacidos entre 1992 y 1994, y también los de 1995, ya no son jóvenes”, consideró.



El seleccionador italiano expresó el deseo de que los clubes de la Serie A italiana (Primera división) den más ocasiones de jugar a los futbolistas de talento.



La selección “azzurra” trabajará en Coverciano hasta el próximo jueves, cuando viajará a Manchester (Reino Unido) con un vuelo chárter, donde se medirá el viernes con Argentina en el estadio de Old Trafford.