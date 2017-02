La Selección Sub 17 se tomó la foto oficial antes del viaje para el Sudamericano de Chile

El equipo dirigido por el DT Gustavo Alcocer ajusta los últimos detalles para el viaje a Chile de la Sub 17, que jugará el torneo Sudamericano en ese país.

El objetivo es regresar con un cupo al Mundial de la categoría que se disputará en la India. Por eso, desde el año pasado se realizaron cerca de 23 microciclos con la mayoría de jugadores que estuvieron en el proceso desde la Sub 15.



Holger González, preparador físico, asegura que las clasificaciones de la Sub 20 y de fútbol playa han sido una motivación extra para el grupo. Ahora ellos pretenden hacer lo mismo en Chile.



El equipo, que se tomó la foto oficial, viajará el lunes 20 a las 04:00 a Roncagua, donde harán sede. El primer partido será ante Colombia, a las 20:00 (hora de Ecuador).



La Tri integra el Grupo A junto a Uruguay, Chile, Bolivia y Colombia. Al igual que el Sudamericano Sub 20 que se disputó en el país, clasificarán los tres mejores de cada grupo a un hexagonal final.