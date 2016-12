Rolando Zárate pedirá que la FIFA le reste seis puntos a Barcelona, para el torneo 2017

Entre este jueves 22 y el viernes 23 de diciembre, los abogados de Rolando Zárate redactarán el pedido oficial ante la FIFA, para que Barcelona pierda seis puntos en el torneo del próximo año, debido a la deuda que mantienen con el jugador argentino.

Así lo confirmó el propio Zárate, en una entrevista para la radio Súper K800. Según él, hace dos semanas sus abogados no han tenido contacto con los representantes de Barcelona, para llegar a un acuerdo de pago.



Se pudo conocer que los amarillos habrían hecho un depósito de USD 350 000 a la cuenta del jugador, como parte de pago. Esto con el fin de evitar problemas en FIFA y para que Zárate acepte las cuotas que plantean.



“Entiendo que depositaron dinero, aún no se ha hecho efectivo. El problema es que nunca acordamos ese valor, es una decisión de ellos”, refirió Zárate molesto. Según él, hará el reclamo en FIFA independientemente de que se efectivice la transacción.



Su molestia se debe a que según él, los directivos de Barcelona estarían poniendo plazos y montos de pago sin su aprobación. “No puedo aceptar eso, no es de que depositen lo que ellos quieran, debemos llegar a un acuerdo”, dijo.



Aclaró que no ha pedido que se le cancele la totalidad de la deuda, que asciende a USD 1,6 millones. Él espera recibir una “cantidad moderada” –no especificó cuánto- y que el resto le paguen con lo que resulte de la Noche Amarilla y los ingresos de la Copa Libertadores.



El abogado de Barcelona, Jorge Reinoso, mencionó que el único que hablará del tema será José Francisco Cevallos, presidente de la institución. Lo hará en una rueda de prensa que se prevé para la próxima semana.