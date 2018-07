Rodrigo Paz: ''Bolillo' Gómez es un gran motivador, pero no es un planificador'

LEA TAMBIÉN

Rodrigo Paz, directivo de Liga de Quito, opinó sobre la posibilidad de que Hernán Darío Gómez llegue a dirigir la Selección ecuatoriana de fútbol. El directivo albo contó que ya dio su opinión a Carlos Villacís, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) respecto al tema.

Aunque la FEF aún no ha oficializado la llegada del entrenador colombiano, pero hay versiones que advierten que es cuestión de días para confirmar la noticia. El presidente de la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha (Afna) dijo que él conoce sobre un acuerdo entre ambas partes. La FEF aún esperará hasta agosto para dar el nombre del nuevo entrenador.

Este Diario preguntó a Paz: ¿está de acuerdo que Carlos Villacís se postule a la reelección en la FEF? “Habría que pensar. Esa decisión no es mía, sino de la Comisión de Fútbol. Ecuador pasa por una crisis en fútbol”, manifestó el DT.



Ante la pregunta: ¿se necesita al ‘Bolillo’ Gómez en la Selección? “Le he dado mi opinión a Villacís (Carlos) y es contraria. Yo recomendé en su primera venida a Gómez, pero ahora no es conveniente. Él es un gran motivador, pero no es un planificador. Y eso tiene que cambiar”.



Gómez clasificó a Ecuador a su primera cita mundialista en Corea-Japón 2002. ¿Qué tipo de entrenador encajaría en el país?, se le preguntó a Paz. Y respondió: “Alguien que sepa de fútbol, que tenga buen ojo y que vaya probando jugadores. Es necesario hacer un plan integral, con una base de educación para los futbolistas, en esta nueva etapa del fútbol”.