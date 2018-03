Los reclamos en la FIFA tienen a la ‘AKD’ al filo del fútbol amateur

Deportivo Quito estará suspendido por deudas durante los próximos dos años, aunque su presidente, Juan Manuel Aguirre, estima que la sanción puede alcanzar los tres años.

A 16 días del arranque del torneo provincial de la Segunda Categoría de Pichincha, la ‘AKD’ está amenazada por dos deudas pendientes que se intentan cobrar en la FIFA y por una sanción ya dictada.

Una orden de la entidad rectora de fútbol, para que sean restados seis puntos al Quito, está en la Secretaría de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) desde el año pasado y aún no ha sido aplicada.



También hay dos casos que tienen a los chullas cerca de caer de la Segunda provincial al fútbol amateur. El presidente del Quito tiene previsto viajar a Guayaquil para tratar de resolver estos temas y mantener con vida al plantel azulgrana.

Aguirre, después de aceptar su continuación en el cargo y no renunciar, tiene fe en que los chullas pelearán el ascenso.



Según el directivo, la orden para que se resten seis puntos, por la deuda con el entrenador Nelson Acosta, llegó el año pasado y se debió aplicar en el 2017 y no en este año.



“Cuando llegó la sanción de la FIFA todavía se jugaba el torneo 2017. Estamos peleando para que no se aplique ahora. Vamos a enterarnos cómo está el tema”, manifiesta Aguirre.

La deuda con Acosta es por USD 450 000. En cambio, el reclamo del técnico argentino Carlos Ischia y del futbolista argentino Sebastián Rusculleda están en la FIFA y la directiva intenta negociar para que no se ejecuten más sanciones.



Ambos juicios se iniciaron en el 2013. Aguirre admite que no hay predisposición para negociar y esa es una de sus mayores preocupaciones.



Según el reglamento de la FIFA hay tres instancias para que un equipo pague las deudas. La primera es una amonestación por escrito. La segunda sanción es la resta de seis puntos y la tercera es la pérdida de categoría. Las deudas con Ischia y Rusculleda superan los USD 350 000 entre ambos.

El escenario para el equipo de la ciudad es complejo. Una sanción drástica implicaría que el Quito descienda al fútbol amateur y tenga que competir en la Copa Pichincha.



En el caso de descender, ¿desaparecen las deudas? “No. La personería jurídica no desaparece y, por tanto, estarán vigentes los derechos y obligaciones. Es decir, las deudas permanecerán y el equipo tendrá que jugar en el amateur”, reconoce Aguirre.

Los acreedores de los chullas están en fila. Uno de los primeros que semana a semana exige pagos es la Asociación de Futbolistas del Ecuador (AFE).



Jorge Guzmán, el gerente de la AFE, reconoce que el año pasado hubo seriedad por parte de la directiva de Aguirre y se pagaron algunos valores de forma cumplida.



Sin embargo, la AFE aún no ha cuantificado el total de la deuda que tiene el equipo con el gremio de los futbolistas. “Tenemos reclamos y papeles acumulados. La actual directiva ha demostrado seriedad, pero en los reclamos que tienen en la FIFA no podemos hacer nada”, manifiesta Guzmán.



Con las deudas asfixiando a la directiva, el plantel se entrena en el complejo Ney Mancheno para el arranque del campeonato de Segunda.

Según el calendario establecido en la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha (AFNA), el Deportivo Quito comenzará de visitante el torneo ante la Universidad San Francisco, el 17 de marzo.



La directiva chulla aún mantiene negociaciones para tratar de ser locales durante el torneo en el estadio Atahualpa.



El club recibió una invitación para que sean locales en el estadio de Liga Chimbacalle, en el sur. Pero la opción principal es seguir en El Batán.



Según Aguirre, el Quito tendrá este año un presupuesto de USD 250 000. Los recursos para el presupuesto y para pagar las deudas se gestionan con la venta de abonos para los hinchas y auspiciantes.



El DT Renato Salas asegura que tiene un plantel más competitivo para tratar de pelear el ascenso a la Serie B en este año.



Los futbolistas como Álex Colón, Ronald Campos y Walter Iza son parte de la nómina.



Uno de los nombres que aún no ha confirmado su participación con la ‘AKD’ es Luis Fernando Saritama.

Son 63 años de vida con el nombre divino 🎉, 63 años de alegrías 😊 y tristezas, de triunfos 🏆 y derrotas, pero sobre todo de un amor que no para de crecer ❤️ ¡Feliz cumpleaños, 🎂 AKD!

🔵 #ElQuitoVive 🔴 pic.twitter.com/Xw7uqGrPOD — Deportivo Quito (@SDQUITO) 27 de febrero de 2018



La deuda FIFA

El DT Nelson Acosta dirigió al Deportivo Quito en el 2012. La deuda con el técnico es de USD 450 000 y existe orden FIFA para la resta de 6 puntos.