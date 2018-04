Zinedine Zidane: ‘Los árbitros tienen una labor muy difícil, hay que callarse’

LEA TAMBIÉN

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, pidió el miércoles 11 de abril de 2018 que no se critique la labor de los árbitros, después el polémico penal que clasificó a su equipo a las semifinales de la UEFA Champions League. “Nunca me meteré con los árbitros. He tenido ocasiones para meterme y no lo he hecho. Hoy ha sido penalti”, dijo Zidane después de la derrota de su equipo por 3-1 ante la Juventus de Turín.



Tras ganar 3-0 en la ida en Turín hace una semana, el equipo blanco se vio 3-0 en su estadio y la eliminatoria estuvo a punto de decidirse en la prórroga. Pero un penal de Medhi Benatia sobre Lucas Vázquez en el descuento, convertido después por Cristiano Ronaldo, evitó el tiempo extra. “Hay penalti, me dijeron que era penalti, pero yo no lo he visto. Si hay penalti, hay penalti y ya está. Pasamos, estamos en semis”, dijo aliviado Zidane tras uno de los peores partidos de los suyos en los últimos tiempos.



El francés fue preguntado además por los comentarios de Josep Guardiola, técnico del Manchester City, que el martes se acordó de una polémica expulsión de Arturo Vidal en la eliminatoria entre Real Madrid y Bayern Munich. Guardiola dijo que los árbitros son decisivos en esta competición y puso como ejemplo aquella roja de Vidal, cuyo equipo cayó eliminado en esa serie. “No quiero responder a Guardiola”, dijo Zidane, pero en la misma respuesta añadió. “Los árbitros tienen una labor dificilísima, a veces te pitan a favor, a veces en contra, y hay que callarse”.



Zidane admitió que no le gustó el juego de su equipo y que el primero gol de Mario Mandzukic, en el minuto 2, fue un golpe muy duro. “No nos esperábamos el gol después de un minuto porque si tú encajas un gol en un minuto, bajas la cabeza y les das la vida a los rivales”, comentó. “Ellos hicieron un muy buen planteamiento y nosotros estuvimos mal. No en el juego ni en las ocasiones, que las hemos tenido, pero hemos tenido un poco de dificultad a la hora de manejar nuestro partido”, analizó. “Hicimos un partido regular, pero hemos creído hasta el final. Si contamos los dos partidos merecíamos nosotros el pase a semifinales”.



Zidane justificó los dos cambios que hizo en el descanso -metió a Lucas Vázquez y a Marco Asensio por Gareth Bale y Carlos Casemiro- porque “había que cambiar algo” para revertir el momentáneo 2-0. “Había que cambiar algo, pero no por castigar a Gareth o a ‘Casi’. Había que cambiar y hemos cambiado la dinámica. Lucas y Marco nos han aportado más energía en todos lo sentidos de la palabra”.