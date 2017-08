Mourinho: ‘Cuando llegué al Real Madrid no era ni cabeza de serie’

José Mourinho, técnico del Manchester United, recordó la situación en la que cogió al Real Madrid para destacar el trabajo que efectuó, al afirmar que “no era ni cabeza de ser de la Champions”, y aseguró que se marchó con “paz de espíritu”, por haber dado más que en ningún otro club.

Preguntado por las diferencias que encuentra Mourinho de su Real Madrid al actual de Zinedine Zidane, el técnico portugués aprovechó para reivindicar su trabajo previo. “La diferencia fundamental es que cundo yo llegué no era ni cabeza de serie de la Champions. Era un equipo que con todo su increíble historia, los últimos años no pasaba ni de cuartos de final, que sus jugadores más importantes nunca habían jugado semifinales”, recordó. “Cuando me fui habían jugado tres consecutivas, era cabezas de serie, campeón de España, ganado en casa y fuera o en una final a un gran equipo que era el FC Barcelona. Son pequeñas grandes diferencias”, reivindicó.



El técnico portugués recalcó que desde su salida ha intentado tener respeto al Real Madrid, sin dar muchas declaraciones ni sacar trapos sucios. Centrado en sus nuevas aventuras en otros equipos de Inglaterra.



“Me marché y ha sido difícil para vosotros tener muchas palabras mías, nunca he hablado mucho, no he llorado, no he pedido nada que no me hubiesen dado. He salido con la tranquilidad del que lo ha dado todo y no tenía más que dar”, confesó.



“Di todo como no di en ningún otro lado y he salido con esta tranquilidad, sin voluntad de lavar ropa sucia. No he hablado de uno ni del otro, de ningún caso, he salido con esa paz de espíritu, he ido a una vida nueva y ya está. Mi preocupación principal es dar todo donde estoy y en el Real Madrid he dado más de lo que alguna vez había dado”, reseñó.

Sin rencor a nadie, Mourinho reconoció que saludará a todos los integrantes del Real Madrid que se encuentre antes y después de la final de la Supercopa de Europa, la primera vez que se cruza en partido oficial ante su exequipo. “Me hace ilusión jugar la Supercopa europea contra el campeón, además es el equipo con más historia y trofeos. Mis problemas en el fútbol siempre se quedan en el fútbol, nunca pasan de ahí. Por esa razón no tengo ningún problema con nadie, porque ya no trabajo con ninguno. Tengo una relación con algunos, de amistad, que ha continuado con contacto por teléfono; y con otros no existe. Si me encuentro en el túnel o cerca del bus a alguno lo saludaré sin pensar, con placer”, afirmó.



Respecto al trabajo de Zidane, el portugués admitió que cuando estuvo con él en el club no intuía que quisiese entrenar y destacó los buenos resultados que ha conseguido desde que dirige al Real Madrid. “Su papel son los resultados, que hablan por sí solos. Siempre he sido muy pragmático del fútbol. Si ganas, es bueno; y si no, es malo. Él gana muchas veces, es muy bueno. Cuando estuve allí nunca me dijo que quería ser entrenador, estaba buscando y analizando diferentes opciones y poco a poco ha ido sintiendo que le gustaría ser entrenador”, manifestó.



Por último, mostró esperanzas de vencer con sus armas la final. “Vamos a intentar ganar al Real Madrid pero es obvia la diferencia entre el ganador de la Champions y la Europa League que es difícil ganar por muchos partidos, muchos viajes y la motivación no es elevada porque no es dorado para un jugador de fútbol. Se encuentra mayor calidad en la Champions y hay una diferencia en calidad entre los dos equipos pero es posible ganar”.