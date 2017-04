Zinedine Zidane: 'Era mejor no perder' el clásico, pero no es más que un partido 

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, admitió el martes 25 de abril de 2017, que hubiera sido "mejor no perder" frente al 'Barça', pero no deja de ser un partido más y va a "seguir trabajando fuerte" para ganar la Liga Santander.

"Era el partido que era mejor no perder, pero al final perdemos tres puntos y mañana tenemos otros 3 puntos y pensamos sólo en el partido de mañana", dijo Zidane en la rueda de prensa previa al partido de Liga de la jornada 34 de la Liga Santander contra el Deportivo de La Coruña. "Vamos a seguir trabajando fuerte y a seguir adelante no vamos a cambiar nada. En el fútbol puedes perder un partido", insistió el técnico blanco, cuya derrota el domingo ante el FC Barcelona le hizo ceder el liderato liguero a los 'blaugrana'.



El Real Madrid es segundo empatado a puntos con el 'Barça' y un partido menos, pero Zidane no cree que haya más presión u obligación de ganar la el torneo español. "Hay la misma obligación. Intento hacer el máximo en cada partido, esa es nuestra obligación", afirmó antes de recordar que "no podemos especular o pensar, la realidad es el día a día y tenemos nuestro destino en nuestra mano". "No dependemos de nadie, vamos a seguir con nuestro trabajo" en las cinco jornadas que faltan para el final del campeonato.



"Estamos bien, pensamos solo en el partido de mañana y como saben todos, vamos hacer nuestro máximo", insistió el técnico, que confirmó el regreso del central Raphael Varane a una convocatoria con el equipo tras su lesión muscular en el muslo izquierdo. "Vas a ver mañana, va a estar con nosotros, está bien, físicamente está bien", dijo Zidane.



El central francés llevaba fuera de los terrenos de juego desde el pasado 2 de abril cuando sufrió una rotura fibrilar en el muslo izquierdo en el partido del torneo español contra el Alavés.