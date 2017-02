Radamel Falcao hizo volar al AS Mónaco, Gabriel Jesús héroe del M. City

El colombiano Radamel Falcao (AS Mónaco) y el brasileño Gabriel Jesús (Manchester City), once años de diferencia entre ambos, llevaron con un doblete cada uno de ellos al triunfo a su respectivo equipo, en un fin de semana en Europa que ha visto sorpresas en la Bundesliga y un Chelsea que se va..... se va.

El joven Gabriel Jesús, refuerzo invernal aunque su fichaje se produjese hace meses, está siendo el "salvador" del Manchester City del español 'Pep' Guardiola. Dos goles suyos, el segundo en los minutos de compensación (m.92), dieron una sufrida victoria casera ante un Swansea (2-1) en la frontera del descenso.



Es el tercer gol del brasileño, de 19 años, en la Premier, donde lleva tres partidos consecutivos como titular de un City donde está haciendo olvidar a toda una estrella como el argentino Sergio "Kún" Agüero, este domingo de nuevo suplente y sólo jugó los últimos diez minutos.



El triunfo del Manchester City, al menos, le permite ocupar la tercera plaza y no despegarse aún más de un Chelsea, líder, que cada vez tiene más cerca hacerse con la Premier League.



Y es que el conjunto del italiano Antonio Conte se hizo con el duelo londinense ante el Arsenal del francés Arsene Wenger (3-1), con dos tantos españoles: Marco Alonso y Cesc Fábregas; en medio anotó el belga Eden Hazard. Era una reválida para el Chelsea, ante un rival en zona de la UEFA Champions League, y la pasó con notable.

Los de Stamford Bridge sacan nueve puntos al Tottenham, que batió de penalti al Middlesbrough (1-0), diez al City, y doce al Arsenal.



Se hunde el Liverpool de Jürgen Klopp, que cayó en casa de Hull (2-0), suma cinco jornadas sin ganar, con dos derrotas, y ha caído a la quinta plaza, a trece puntos del Chelsea.



En duelo venido a menos, el Manchester United de José Mourinho asaltó la casa de un Leicester (0-3, un gol del español Juan Mata) que en nada se parece al que ganó la Premier en la precedente campaña. Los "Reds Devils" son sextos, a catorce puntos; los vigentes campeones están decimosextos, a un punto del descenso.



La Ligue1 vuelve a constatar que Radamel Falcao ha vuelto. Lo está demostrando desde hace semanas, con tantos que han supuesto triunfos de su equipo, y lo ha reafirmado este sábado con dos goles en el importante triunfo de su equipo ante el Niza (3-0).

Era un partido entre colíderes, con el liderato en solitario en juego. Y no hubo más color, especialmente en la segunda mitad, que el del cuadro del Principado, que se adelantó con un tanto de Valere Germain (47') y que sentenció con Falcao (60' y 81').



Son ya 14 los goles que lleva Falcao en el presente campeonato liguero, aún lejos de los 22 del uruguayo Edinson Cavani (PSG), pero las sensaciones que hay es que "el Tigre" ha vuelto.

A tres puntos del AS Mónaco, y por tanto igualado con el Niza, está el París Saint Germain, que se impuso el Dijon (1-3) con goles sudamericanos: los brasileños Lucas y Thiago Silva, y, cómo no, el ya citado Cavani.



La Liga Santander se aprieta en lo más alto.....pero con matices. El FC Barcelona, que derrotó con varios "no habituales" y sin grandes apuros al Athletic Club Bilbao (3-0), con el segundo tanto de Lionel Messi, al que se dio descanso en la última media hora, se ha situado a un punto del líder, el Real Madrid.



Pero es que el Real Madrid ha visto aplazada su visita al Celta de Vigo, al caerse el sábado parte del techo de una de las tribunas del estadio vigués por el fuerte viento que azotó los últimos días la zona. El club madridista tiene dos partidos menos. Y problemas de fecha para recuperarlos al reiniciar en breve la UEFA Champions League.

El Sevilla de Jorge Sampaoli pinchó en casa ante el Villarreal (0-0). Un empate que tuvo nombre propio: el meta visitante Sergio Asenjo, quien detuvo una pena máxima y realizó otras excelentes paradas. Los sevillistas, con ello, está a tres del líder.



Fernando Torres volvió a la titularidad y su doblete dio el triunfo al Atlético de Madrid sobre el vecino Leganés (2-0). Oxígeno para un equipo que este martes visita al Barcelona, en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, con la necesidad de remontar el adverso 1-2 de la ida, y que desahoga en parte a un cuadro de Diego Simeone que, desde luego, no tiene el brillo de pasadas campañas.



El Calcio vivió una jornada de goleadas y del "derbi de Italia", con el que se denomina al duelo entre el Juventus Turín y el Inter de Milán.



Las goleadas llegaron en dos partidos: Bolonia vs.Nápoles (1-7, tripletes del eslovaco Marek Hamsik y del belga Dries Mertens) y Pescara-Lazio (2-6, con cuatro goles de Marco Parolo). La sorpresa estuvo con la derrota casera del AC Milan ante el Sampdoria (0-1), con tanto de penalti del colombiano Luis Muriel.

El derbi de Italia se lo llevó el Juventus Turín (1-0), con un gol del colombiano Juan Guillermo Cuadrado al borde del descanso. Un partido intenso, peleado, con ocasiones por parte, y que permite al conjunto piamontés, con un encuentro menos, liderar con seis puntos de ventaja sobre el Nápoles,



La Bundesliga vivió una de sus jornadas "locas" en cuando a las posiciones de cabeza: "pinchó" en casa el líder, un Bayern Múnich que no pasó del empate ante el Schalke (1-1); y cayó su inmediato perseguidor, el RB Leizig, en su visita al Borussia Dortmund (1-0).

El cuadro de Dortmund se mantiene cuarto, aunque su desventaja con los dos primeros sigue siendo excesiva: a 12 puntos del Bayern, a 8 del RB Leipzig.



La victoria del Dortmund ante el equipo representativo del noroeste de Sajonia lo hizo el gabonés Pierre Emerick Aubameyang, de cabeza tras excelente jugada del francés Ousmane Dembelé (9'). Eso sí, la polémica llegó en los segundo finales con un gol anulado al visitante, al indicársele fuera de juego.



Portugal tuvo su duelo grande con el Oporto vs. Sporting Lisboa (2-1), con dos tantos locales del brasileño Tiquinho Soares y atajada en el final del meta español Iker Casillas que salvó los tres puntos para su equipo. Los portuenses son segundos, a un solo punto del Benfica, que se impuso al Nacional.



Se mantiene todo igual en Holanda, con un total dominador Feyenoord; aumenta el Club Brujas su ventaja en Bélgica; sigue en Grecia inalcanzable el Olympiacos.