El presidente del Lyon cree que el fichaje de Neymar desequilibra el fútbol

El presidente del Lyon, Jean-Michel Aulas, ferviente defensor del Juego Limpio financiero y gestor de los títulos logrados por el club entre 2002 y 2008, consideró que el PSG pudo fichar a Neymar gracias al dinero del gas y que desequilibrará las cuentas del club de la capital.

En una entrevista que publica la revista “France Football” el martes 8 de agosto de 2017, Aulas pidió una regulación de este tipo de traspasos y consideró que desde que Michel Platini no está al frente de la UEFA el “fair play” financiero “ha perdido a uno de sus mayores defensores”.



En este sentido, Aulas aseguró que “si el fair play financiero no cumple su papel en el plano europeo será necesario que el Estado francés tome el relevo” y que “verifique y controle de dónde viene la financiación”. “Frente a inversores como el Estado de Qatar, que genera enormes ingresos ligados a la producción de gas, no podemos luchar”, indicó el presidente lionés, que señaló que la “operación Neymar” costará al PSG más de 1 000 millones de euros (USD 1 176,03 millones al cambio actual) en cinco años.



Aulas, que consideró “desproporcionado” el traspaso, aseguró que para este año el PSG tendrá un presupuesto cercano a los 700 millones de euros (USD 823,29 millones al cambio actual) y “como el club no generará ingresos a la altura de esos gastos, va a desequilibrar una economía que ya tenía problemas para organizarse”.



El directivo criticó que no se conozcan las cifras reales del traspaso del jugador ya que el fútbol vive en “un peligroso sistema de desregulación económica” en el que “solo Qatar y, como mucho, Emiratos, pueden actuar”.



Aulas se preguntó si el traspaso de Neymar “es compatible con una vida de empresa y una economía equilibradas” y aunque reconoció que “a corto plazo puede ser bueno para todo el mundo", a medio puede crear “una desregulación de la economía en general y del fútbol en particular”.



El presidente del Lyon, que forma parte del Comité Ejecutivo de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) aseguró que el fichaje de Neymar puede generar “una burbuja” que “puede estallar en todo momento”.