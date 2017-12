El presidente del Delfín dice que ‘no hay negociaciones oscuras’ por futbolistas

En el Delfín, el vicecampeón de la temporada 2017, hay reacciones. El presidente del club manabita, José Delgado, a través de un video publicado en las redes sociales del equipo pidió no desmerecer la campaña del club cetáceo y habló sobre los temas polémicos de los futbolistas Francisco Silva y el guardameta Pedro Ortiz.

“Jamás me he reunido con la dirigencia de Emelec. Francisco Silva y Pedro Ortiz son jugadores del club, no han sido transferidos. Lo que circula por las redes sociales son falsedades”, manifestó el directivo aclarando todos los rumores que han circulado alrededor del equipo cetáceo.

El golero Ortiz tiene contrato con el club hasta el 2020. El único futbolista que ha transferido es el lateral Marcos Cangá a Independiente del Valle.



Delgado fue específico en lo ocurrido con el capitán Silva. “Fueron por actos de indisciplina. Me podrán llamar mal dirigente, pero jamás seré traidor con mi provincia. Así mismo Silva no vestirá nunca más la camiseta del cuadro cetáceo”, explicó el directivo.

Lamentó que se cuestione los temas administrativos del club y repitió que no tiene intereses políticos. “He estado solo como dirigente. Nadie ha venido a decirme aquí hay un aporte. A quien sí le agradezco es a la empresa privada. No desmerezcan el trabajo que hemos hecho. No me vengan a vincular de ser partícipe de contratos con Emelec “, manifestó Delgado.