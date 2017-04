El descenso de Sunderland dejó una imagen que conmueve al fútbol

El equipo dirigido por David Moyes perdió la categoría tras caer derrotado ante el Borunemouth y un anciano fanático se hizo viral en las redes sociales.

Mucho más que un sentimiento...

Un aficionado entristecido por ver al Sunderland descendido, después de muchísimos años en la cuerda floja. pic.twitter.com/edkRny8Cbm — Josep Rodrigo (@JosepRodrigo19) April 29, 2017

El Borunemouth ganó en el Stadium of Light (0-1) y propició el descenso del cuadro local, el Sunderland a la Championships, la segunda categoría del fútbol inglés, después de diez años en la Premier League.



Una vez que finalizó el partido, las cámaras se quedaron con un anciano que, entre lágrimas, permanecía en las gradas del club de sus amores, al que nuevamente verá en la segunda división inglesa.



Los aficionados del fútbol no pudieron ignorar aquella emotiva imagen y rápidamente se volvió viral en las redes sociales. "Me parte el corazón esta imagen de un hincha del Sunderland que alentó hasta el minuto final a su equipo", se lamentó uno de los tantos usuarios de Twitter.



En una jornada escasa de goles -dos en cuatro partidos-, el Bournemouth sumó su segundo triunfo seguido y dio los tres puntos a su equipo. Fue gracias a un gol de Joshua King a pase de Bradley Smith a falta de dos minutos.



El Sunderland, que solo ha ganado cinco partidos de los 34 disputados y acumula 23 derrotas, está a trece del Hull, que marca la permanencia con tres fechas por delante.