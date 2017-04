El derbi de Manchester es el principal atractivo de la Premier League

El Tottenham, segundo, intentará recuperarse del tropiezo sufrido el sábado anterior ante el líder Chelsea en semifinales de la Copa de Inglaterra (4-2), frente al Crystal Palace (12º) el miércoles, mientras que el derbi crucial entre el City y el United cerrará el jueves los partidos aplazados de la jornada 28 de la Premier League.

Los "Spurs", derrotados en Wembley, perdieron su batalla mental contra su máximo rival en la lucha por el título, a pesar de que el equipo londinense redujo a seis puntos la ventaja del los "Blues" en las últimas semanas.



"No hay nada que podamos hacer. No pudimos controlar lo que hizo el Chelsea. Y si eso les impulsa, será su impulso. Nosotros seguimos concentrados en nosotros", señaló Harry Kane.



Los pupilos del técnico argentino llevan siete victorias consecutivas en la Premier League, presionando al Chelsea, pero también dejando atrás al Liverpool, tercero, quien cayó sorprendentemente ante el Crystal Palace por 2-1 el pasado fin de semana. Ahora, los

"Reds" se hallan a cinco puntos con dos partidos más que el Tottenham.



"Sabíamos que este partido (semifinales) podría tener un impacto sobre el resto de la temporada. Pero, en el fútbol, debes creer que todo es posible", aseguró el guardameta francés del Tottenham, Hugo Lloris. "No sabemos lo que puede pasar en las próximas semanas. Son humanos, pero nosotros también", subrayó el portero internacional.



El club londinense se encuentra a cuatro puntos de los "Blues", que jugará este martes su partido retrasado de la pasada jornada ante el Southampton (noveno), por los que podría distanciarse aún más en la tabla de clasificación.



Un derbi crucial



El Manchester City, cuarto en la clasificación del torneo inglés, recibe al United, quinto, en un duelo crucial en el que sólo un punto les distancia a los hombres del español 'Pep' Guardiola de los del portugués José Mourinho en su feroz pelea por meterse entre los cuatro primeros puestos que dan el acceso a la UEFA Champions League de la próxima temporada.



El United se presenta sin el delantero sueco Zlatan Ibrahimovic, lesionado de la rodilla durante un periodo indeterminado, aunque se anuncia un largo tiempo de recuperación.



Los "Red Devils" llegan al choque con un triunfo sobre el Chelsea (2-0) que los anima a seguir luchando por la Champions, mientras que el City querrá resarcirse de su eliminación de las semifinales de la Copa de Inglaterra ante el Arsenal (2-1).



Guardiola, que terminará su primera temporada en la Premier League sin ningún título, espera recuperar la senda de la victoria con el regreso del brasileño Gabriel Jesus, tras una lesión en el pie.

Arsenal busca reengancharse a Europa



El Arsenal del francés Arsene Wenger, que se encuentra en la séptima ubicación de la tabla, se lanzará el miércoles ante el Leicester (15º) por el triunfo con el propósito de mantener sus opciones a disputar una competición europea y, si es posible, la Champions League.



"Hemos cambiado de táctica, pero la trabajamos desde hace 15 días", explicó el defensa francés Laurent Koscielny. "Creo que tenemos confianza en este sistema con tres defensas. Somos más sólidos atrás", prosiguió el internacional.



"Antes de este partido (semifinales) atravesábamos un periodo sombrío. Perdimos la confianza. Esta victoria permitió recuperar la confianza y la serenidad, a pesar de que todo no fue perfecto", aseveró Koscielny.



Enfrente tendrá a un Leicester amargado tras su eliminación de los cuartos de final de Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid y sin posibilidad alguna de jugar una competición continental la próxima campaña.