Paraguayo Ovelar llega a Millonarios de Colombia tras la polémica con Teo Gutiérrez

El atacante paraguayo Roberto Ovelar fichó por dos temporadas con Millonarios, actual campeón de Colombia, tras una controversia con su excompañero del Junior, Teófilo Gutiérrez, que involucró a la esposa del nuevo jugador del club de Bogotá.

El ‘Búfalo’ Ovelar, de 32 años, se despidió a mediados de mes del Junior pese a tener contrato vigente luego de denunciar en Twitter (@RobertoOvelarM) que un “compañero” de equipo -el internacional colombiano ‘Teo’ Gutiérrez- envió un “mensaje” por una red social a su esposa.

El atacante, que debutó en Cerro Porteño de Paraguay, aseguró en el mensaje que se acercó a Gutiérrez y no obtuvo “intención adecuada” para aclarar la situación.

Con este comunicado quiero dar por terminado el tema, y no voy a responder más preguntas relacionadas con el mismo.



15 de diciembre de 2017

“En mi caso me sentí ofendido, porque considero que para llevar una convivencia armoniosa lo primero es el respeto y a mi criterio, de esto no hubo ni el más mínimo”, afirmó Ovelar.



Gutiérrez, quien participó con Colombia en el Mundial de Brasil 2014, no se ha pronunciado sobre el tema.



El ariete paraguayo, que en el último año disputó 50 partidos con el Junior y anotó 13 goles, pasó los exámenes médicos y se convirtió en el primer refuerzo del equipo que dirige el argentino Miguel Ángel Russo, indicó Millonarios en un comunicado.



El ‘Búfalo’ tiene una larga trayectoria por el fútbol latinoamericano, al pasar por Alianza Lima (Perú), Cruz Azul (México) y Universidad Católica (Chile), entre otros.



Ovelar se unirá al vigente campeón colombiano, el segundo cuadro más laureado de Colombia, para disputar la liga local y la Copa Libertadores 2018.



Millonarios levantó el fin de semana su título 15 tras derrotar en la final a su rival de patio Santa Fe, en una final inédita del balompié cafetero.