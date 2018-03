Perú solicita a la FIFA organizar un Mundial Sub 17

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) solicitó a la FIFA ser sede de un Mundial Sub 17 durante la cumbre ejecutiva que el organismo rector del fútbol global organizó este martes 13 de marzo de 2018 en Lima con representantes de las federaciones de España y de los países americanos.

Durante una conferencia de prensa al término de la cumbre, a la que únicamente se invitó a medios deportivos de ese país, el presidente de la FPF, Edwin Oviedo, entregó este martes formalmente el pedido al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien se declaró “muy contento por la iniciativa”.



Los dirigentes no especificaron si la candidatura peruana es únicamente para el Mundial de 2019 o también abarca la posibilidad de organizarlo en 2023.



“Estoy muy contento de que Perú esté interesado en organizar un Mundial Sub 17. Nos da mucha ilusión. Es importante conocer el fútbol sudamericano y sobre todo el desarrollo que se hace”, dijo Infantino.



El presidente de la FIFA calificó a Perú como “un país futbolero y simpático” y elogió la camiseta de su selección nacional, a la que consideró “una de las más bonitas” del mundo.

“Me acuerdo sobre todo de Perú en el Mundial de 1982. Tiene una tradición de fútbol muy importante. Teófilo Cubillas, Gerónimo Barbadillo y Julio César Uribe no solo hicieron historia sino leyenda en el fútbol”, destacó.



Por su parte, Oviedo prometió que su equipo en la FPF hará todo lo posible para organizar la “fiesta deportiva” del Mundial Sub 17 y así también “recuperar el sitio que el fútbol peruano tenía hace tres décadas”.



Perú ya organizó el Mundial Sub 17 en 2005, torneo ganado por México con un equipo en el que destacaron Carlos Vela y Giovani Dos Santos.