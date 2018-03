Exjugador reafirma que Perú se dejó golear por Argentina en Mundial de 1978

El exjugador peruano José 'El Patrón' Velásquez se reafirmó en sus declaraciones de que la selección peruana "se vendió" en el partido en que Argentina la goleó por 6-0 durante el Mundial de 1978 para clasificarse a la final, por encima de Brasil, gracias a su mayor diferencia de goles a favor.

Velásquez afirmó en una entrevista publicada este martes por el diario Trome que los dirigentes de la selección peruana y hasta seis compañeros suyos de equipo "se vendieron", y entre ellos nombró al portero Ramón Quiroga, argentino nacionalizado peruano, además de a Rodulfo Manzo, Raúl Gorriti y Juan José Muñante.

"Solo puedo nombrar a cuatro, porque hay otros dos que son famosos y les puedo dañar sus carreras", apuntó Velásquez, quien se desempeñaba de centrocampista.



El Patrón relató que seis jugadores del combinado peruano se reunieron en la víspera del partido con el seleccionador, Marcos Calderón, para pedirle que no pusiera en el equipo titular a Quiroga. "Aceptó y, al día siguiente, lo primero que hace es ponerlo. Qué puedes pensar? Se vendió o no?", se preguntó Velásquez a sus 65 años.

El futbolista en retiro, José 'el patrón' Velásquez acusó a Ramon Quiroga, Muñante, Manzo, Gorriti y 2 futbolistas mas de haberse vendido en aquel recordado partido del mundial de 1978, en el que Perú perdio 6-0 frente a Argentina. 💣💣💣 pic.twitter.com/j4Oi5kYJHd — OSCAR JAVIER GARCES (@DOGORBiG) 13 de marzo de 2018

"Por qué queríamos que no tapara? Era argentino y lo iban a abordar, amenazar y queríamos protegerlo de alguna manera. No nos hicieron caso", agregó.



También criticó que el seleccionador Calderón lo reemplazara al comienzo de la segunda parte cuando él "toda la vida era titular y jugaba los 90 minutos".



"Perdíamos 2-0. Entra Gorriti y llegan los demás goles. Es una realidad que los dirigentes se vendieron y muchos han investigado. Hay hasta libros escritos. Que no tenga pruebas no quiere decir que no haya pasado", reiteró.

Velásquez también aseguró que el entonces presidente argentino Jorge Videla y el exsecretario estadounidense de Estado Henry Kissinger visitaron el vestuario para desearles suerte.



"Qué tenían que hacer ahí? Fue como una manera de presionarnos para ver a los que se habían vendido. La corrupción siempre ha existido", sentenció.



El partido correspondía a la última jornada del Grupo B y solo el primero pasaba a la final, por lo que Argentina, que partía en la segunda posición, tenía que ganarle a Perú por al menos 4 goles porque horas antes Brasil había vencido por 3-1 a Polonia.



La Albiceleste se impuso por 6-0 con sendos dobletes de Mario Alberto Kempes y Leopoldo Luque y goles individuales de Alberto Tarantini y René Houseman, por lo que llegó a la final del torneo que terminó ganando ante Holanda.

En cambio, Perú había perdido los dos primeros partidos ante Brasil (3-0) y Polonia (1-0), por lo que debía golear a Argentina por al menos seis goles para alcanzar el partido por el tercer puesto.