Pedro Ortiz, el mejor de la Serie A

En menos de un año, Pedro Ortiz pasó de salvarse del descenso a convertirse en finalista de la Serie A. Sus destacadas actuaciones le permitieron conseguir el logro con el Delfín Sporting Club de Manta. Además, el equipo se clasificó a la Copa Libertadores por primera vez.

El golero esmeraldeño fue el que menos tantos recibió durante el campeonato 2017. En total le marcaron 34 tantos (14 en la primera etapa y 20 en la segunda etapa). Este nivel le permitió ser convocado a la Selección, donde fue el tercer arquero ante Chile y Argentina.



Por su campaña, fue elegido como el mejor arquero y el mejor del año en la encuesta realizada por Lunes Deportivo de Grupo EL COMERCIO.



Obtuvo 12 votos de entre los 28 técnicos consultados. En la encuesta participaron los 12 entrenadores de la Serie A, 12 de la Serie B y cuatro de la Segunda Categoría.



Ortiz fue el único futbolista en completar 45 partidos, incluyendo las dos finales. Jugó un total de 4 050 minutos. No sufrió lesiones y sobresalió en un torneo donde también estuvieron otros candidatos al puesto del mejor del año como Hamilton Piedra (Cuenca) Máximo Banguera (Barcelona Sporting Club). Incluso, jugó un amistoso ante Alianza Lima, en Perú.

“Este fue un año lleno de virtudes para el equipo y para mí. Nos enfocamos en un solo objetivo. Queríamos clasificar a la Libertadores y gracias a Dios se nos cumplió”, dijo Ortiz.



En la primera etapa, fue el golero más seguro, pero en el segundo semestre sus rivales encontraron una clave para vulnerar su arco y empezaron a realizar tiros bajos a los ángulos. Ante esto, Ortiz tomó correctivos.



“Delfín no estaba acostumbrado a perder. Por eso, cuando nos goleó Liga o cuando perdimos ante El Nacional, los muchachos se bajonearon. De mi parte, vi que los rivales me disparaban por abajo. Tuve que trabajar fuerte en eso durante los entrenamientos”, asegura el golero del cetáceo.



Este año Ortiz no se libró de polémicas. Durante la final ante Emelec, circularon rumores de que el conjunto eléctrico lo había fichado. Él lo desmintió.

¿Qué hizo que Ortiz se ganara la distinción de mejor jugador del año? Los entrenadores encuestados destacaron su reacción felina, su buena ubicación bajo los tres palos y su liderazgo en la defensa. Esos tres ingredientes le permitieron destacarse.



Sus compañeros lo definieron como un líder en la cancha y en el camerino. Junto a Roberto ‘La Tuka’ Ordóñez, Jacob Murillo y Carlos Garcés formaron una ‘columna vertebral’ fuerte en el Delfín SC.



El DT Guillermo Sanguinetti le dio continuidad, a pesar de que en el 2016, vistiendo la camiseta de los cetáceos, atajó 20 partidos. En esa temporada, a los manabitas les marcaron 62 tantos. Ortiz pasó de ser suplente a titular y transformarse en uno de los destacados.



Ahora, sus retos son mayores. Aseguró que se quedará en el Delfín porque todavía tiene contrato y porque sueña jugar la Libertadores. Siente que ese torneo le permitirá mostrarse al extranjero. También sueña con volver a la Selección.

¿Quién es el mejor de la edición 2017 del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol?