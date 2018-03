La incertidumbre se mantiene por la transmisión por TV de los partidos de la tercera fecha del campeonato 

Las negociaciones para que se transmitan los partidos de la tercera fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol por señal abierta están en marcha. La jornada empezará este viernes 2 de marzo y concluirá el lunes 5.

La transmisión de los cotejos se puso en duda luego de que la Justicia ratificó que se abriera un nuevo concurso por los derechos de televisión de los juegos del torneo.



En primera instancia, un juzgado del Guayas ordenó la nueva licitación y, por ello, los cotejos de las dos primeras fechas se transmitieron de forma irregular. Solo dos juegos se emitieron por señal abierta (por Teleamazonas, RTS y Televicentro) y el resto por las operadoras de Asocope. La señal la levantó GolTV.



Con la reciente disposición se generó incertidumbre por ver los cotejos de este fin de semana. Pero los dirigentes del fútbol ecuatoriano revelaron este 1 de marzo del 2018 que se negocia con canales de señal abierta para ver los seis partidos, incluso dos de la Serie B, que empezará este fin de semana.



“Muy difícilmente (los partidos) serán emitidos por la señal que tiene o tenía (GolTV). Pero se está gestionando para que lo aficionados puedan ver por señal abierta”, explicó Santiago Morales, gerente del Independiente del Valle y quien forma parte de una comisión encargada de elaborar unas bases para el nuevo concurso de la adjudicación de loa derechos del torneo.



“Algunos canales están interesados en transmitir. Todo está pasando rápido. Ya mañana (viernes 2 de marzo) empezará la nueva fecha con el juego entre Barcelona e Independiente”, agregó.

Miller Salazar, del Macará, se mostró incrédulo de la transmisión de los encuentros “porque al quedar insubsistente el anterior contrato habrá un compás de espera de unos 15 días”. “Esperamos que los aficionados no se impacienten”, recalcó el directivo del cuadro ambateño.

Los juegos de la tercera fecha serán:



Viernes 2 de marzo de 2018

19:30

Barcelona Sporting Club vs. Independiente del Valle

Estadio: Monumental

Árbitro: Carlos Orbe

Asistente 1: Christian Lescano

Asistente 2: Jorge Párraga



Sábado 3 de marzo de 2018

12:00 Aucas vs. El Nacional

Estadio: Gonzalo Pozo

Árbitro: Guillermo Guerrero

Asistente 1: Edwin Bravo

Asistente 2: Dennis Guerrero



17:30

Deportivo Cuenca vs. Técnico Universitario

Estadio: Alejandro Serrano

Árbitro: Jefferson Macías

Asistente 1: Luis Vera

Asistente 2: Marco Correa



Domingo 4 de marzo de 2018

​12:00

Universidad Católica vs. Liga de Quito

Estadio: Olímpico Atahualpa .

Árbitro: Luis Quiróz

Asistente 1: Ricardo Baren

Asistente 2: Juan Cruz



Lunes 5 de marzo de 2018

18:30

Guayaquil City FC vs. Emelec (Pendiente)

​Estadio: George Capwell

Árbitro: Vinicio Espinel

Asistente 1: Juan Macías

Asistente 2: Douglas Bustamante ​



19:30

Macará vs. Delfín Sporting Club

​Estadio Bellavista

Árbitro: Daniel Salazar

Asistente 1: José Alvarado

Asistente 2: Darío Morán