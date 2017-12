Pablo Repetto: Cangá está siendo negociado

El defensa Luis Cangá, jugador formado en la cantera de Liga de Quito, es negociado para incorporarse a otro equipo. Así lo reveló Pablo Repetto, entrenador del club.

“De lo que sé, está siendo negociado”, recalcó el entrenador sobre el zaguero. Con ello, podría unirse a los defensas Henry Quiñónez, Édison Carcelén y el histórico Norberto Araujo, quienes no continuarán en el club.



Repetto evitó pronunciarse sobre el futuro de otros futbolistas, tras la reunión que mantuvo con los integrantes de la Comisión de Fútbol la tarde del jueves 18 de diciembre de 2017.



La contratación del mediocampista Jefferson Orejuela todavía no se resuelve. “No podemos confirmar hasta no tener la documentación en regla. Faltan dos firmas”, expresó Santiago Jácome, gerente deportivo de los universitarios.



Sobre Hernán Barcos se espera que el goleador ratifique su compromiso por quedarse. El argentino tiene una oferta de Liga para renovar.

Rodrigo Paz sobre su continuidad en la directiva de Liga, en el 2018 pic.twitter.com/1fLqau55v4 — Alex Puruncajas (@Sensei1000) December 19, 2017

Mientras que la continuidad de Horacio Salaberry también es incierta. El zaguero uruguayo tiene que presentarse a la pretemporada del 4 de enero, a las 16:00, en el Complejo de Pomasqui. “Después de eso analizaremos”, indicó Repetto.



El entrenador uruguayo viajará el jueves 18 de diciembre a Uruguay para disfrutar de las vacaciones y volverá los primeros días de enero.



Para el próximo año, apuntó que su objetivo es “lo más alto”.

“Liga siempre apunta a ser campeón”, recalcó el entrenador.