El DT Pablo Repetto viajó sin definir al nuevo golero de Liga para el 2018

Los directivos de Liga de Quito continuaron el jueves 21 de diciembre de 2017, con las gestiones para incorporar a un nuevo arquero para la temporada del próximo año. Hasta el cierre de esta edición, se analizaban las opciones.

El entrenador Pablo Repetto admitió que al club le han ofrecido arqueros nacionales y extranjeros, entre ellos el colombiano Cristian Bonilla, de 24 años, del club La Equidad.



Lo indicó antes de su viaje a Montevideo, donde pasará las festividades de fin de año. Retornará el 3 de enero. Un día después, empezará la pretemporada en el Complejo de Pomasqui, a las 16:00.



Con la llegada de un nuevo arquero, Daniel Viteri se mantuvo en la incertidumbre. El guayaquileño dijo que los directivos quedaron en llamarlo el miércoles por la tarde para definir su continuidad. Sin embargo, hasta la tarde del jueves no recibía ninguna comunicación.



“Si dependería de mí, me quedaría en Liga. Es mi equipo y mi hogar”, expresó el ‘Mono’, quien finalizó su contrato. La decisión se discutió en la Comisión de Fútbol, el pasado lunes. Él aguardaba la llamada de Esteban Paz, presidente de la Comisión Ejecutiva. En horas de la noche del jueves, trascendió que Viteri no continuaría en el conjunto albo, en una decisión tomada precisamente por el DT Pablo Repetto.

El ‘Mono’, quien estuvo en el conjunto albo entre el 2008 y el 2009 y posteriormente desde el 2011 hasta la fecha, no tendrá espacio en los planes del entrenador uruguayo. Se buscará un nuevo golero, nacional o extranjero. Además, está en duda la permanencia de Leonel Nazareno, arquero formado en las canteras del plantel universitario. Santiago Jácome, gerente deportivo de los albos, confirmó la resolución de Repetto.



El arco y la defensa fueron dos sectores vulnerables del plantel en el torneo 2017. Al club le hicieron 64 tantos, en las dos etapas jugadas.



A Viteri le marcaron 42 de esos goles, mientras que Leonel Nazareno encajó 23. Ambos alternaron en la titularidad en el arco, este año.



Sobre el retorno de Hernán Barcos tampoco hubo confirmación, hasta la tarde de ayer. El goleador del campeonato (21 anotaciones) se comprometió a volver, aunque contaba con ofertas de otros planteles.



Paz y los dirigentes indicaron que solo hablarán del ariete gaucho cuando se resolviera su caso. Repetto recalcó que no contaba con un ‘plan B’ para reemplazarlo. Él habló con el argentino la semana pasada, tras el encuentro ante el Técnico Universitario, en el estadio Rodrigo Paz.

Deportivo Cali descartó al ‘Pirata’ para el 2018. Juan Fernando Mejía, presidente del club colombiano, indicó que el ariete ya tenía un acuerdo con Liga, en una entrevista con Radio Caracol.



Con la llegada de otro golero, también se espera definir el retorno de Aníbal Chalá, quien se desempeña como lateral derecho y cuyos derechos deportivos pertenecen al Dallas FC de la MLS, de Estados Unidos.



Algo similar ocurrió con Jonathan Betancourt, el mediapunta pretendido por Barcelona Sporting Club. Finalizó su préstamo, pero el DT uruguayo quiere seguir dirigiéndolo. También se aguardaba por el mediocampista Jefferson Orejuela, del Fluminense de Brasil.



Mientras se resuelven estos casos, los jugadores viajaron a sus provincias para disfrutar sus vacaciones. Algunos cumplieron actividades personales como Édison Vega, quien se graduó de ingeniero en sistemas.

Por el momento, están confirmados las salidas de Henry Quiñónez, Édison Carcelén, Norberto Araujo, Luis Cangá, Fernando Hidalgo y Ronie Carrillo. Aunque sobre este último jugador, Paz indicó que le gustaría adquirir sus derechos deportivos y cederlo a préstamo a otro club por un año.



“Quisiéramos contar con varios jugadores, pero la chequera no alcanza”, expresó.