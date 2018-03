Orden de captura para uruguayo Pelusso no sería efectiva en Colombia

La orden de captura internacional que expidió una juez de Paraguay en contra del técnico del Deportivo Cali, el uruguayo Gerardo Pelusso, no se podría hacer efectiva en Colombia debido al número de años de cárcel que concede el delito, según explicó el jueves 29 de marzo de 2018 la defensa del entrenador.

“En Colombia para que prospere la extradición de algún delito debe tener una pena mínima de cuatro años; la injuria agravada en el país tiene una pena mínima de año y medio”, explicó el abogado Hernando Morales a la cadena Caracol Radio.



El apoderado del estratega uruguayo agregó que “una juez de la República lo declaró en rebeldía” debido a que Pelusso “no se quiso presentar a la conciliación”, pero recalcó que “la orden de captura internacional no puede hacerse efectiva en Colombia”. El técnico fue demandado por el delito de injuria por parte del exarquero paraguayo José Luis Chilavert, sobre lo que Morales indicó que en Colombia no procede la extradición por dicho crimen. De igual forma, el abogado dijo que la defensa de Pelusso en territorio paraguayo realizó una apelación en contra de la medida de orden de captura nacional, y el próximo lunes radicará el mismo trámite para la solicitud internacional.



El comentario que desató el lío se realizó en 2015, cuando Pelusso dijo del exarquero del seleccionado paraguayo: “Chilavert es uno de los que hizo la lista de FIFA de los mejores jugadores. Pregúntenle a ese gordo chanta por qué no está Diego Godín”.



Según data en medios colombianos, las declaraciones fueron hechas desde ese país a una emisora radial uruguaya, que más tarde fueron ratificadas por el mismo Pelusso para un medio impreso. Chilavert alega una indemnización de USD 450 000 por difamación.

Debido al proceso judicial que instauró Chilavert, el técnico uruguayo debía acudir el pasado lunes 19 de marzo a un juicio oral y público por difamación, cita que no cumplió. Pelusso fue técnico del club Olimpia y de la selección de Paraguay, actualmente está trabajando en Colombia como entrenador del Deportivo Cali.



Chilavert fue arquero de la selección paraguaya de fútbol que llegó a los octavos de final en los mundiales de Francia 1998 y Corea Japón 2002 y tuvo su paso más exitoso en el Velez Sarsfield argentino campeón de la Copa Libertadores y la Intercontinetal de 1994. También se destacó por haber convertido 62 goles en toda su carrera, muchos de ellos de tiro libre.