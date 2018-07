Alfonso Laso Bermeo dejó una huella en el periodismo ecuatoriano

LEA TAMBIÉN

Alfonso Eduardo Laso Bermeo, o también conocido como ‘Pancho Moreno’, nació el 26 de enero de 1929, en Quito, en la céntrica calle Venezuela, entre Mejía y Chile, ciudad a la que sirvió desde el periodismo deportivo, la radiodifusión y la función pública, como concejal y vicealcalde. Sus progenitores fueron don Alfonso Laso Iturralde y doña Margarita Bermeo Lanas. Heredó de sus padres y abuelos el gusto por la fotografía y la música.

Las aulas de la Escuela Espejo, de los colegios La Salle, San Gabriel y del patrón Mejía, donde se graduó de bachiller en 1947, fueron sus reductos de la educación primaria y secundaria. Más tarde ingresó a la Universidad Central, pero no pasó de los primeros años de ingeniería, a pesar que se matriculó tres veces en esta carrera. Ya no dependía, las ciencias exactas fueron superadas por el bichito del periodismo deportivo, oficio y/o profesión que lo sustentaba mediante permanentes cursos, seminarios, talleres y una especialidad de dos años en el Instituto de París, en 1954.



La niñez y juventud la compartió con la madre, porque a los dos años quedó huérfano de padre. La aspiración de la progenitora era tener un ingeniero civil en casa, pero el joven Alfonso tenía otras andanzas y sueños.

El periodismo le goleó a la ingeniería



De la universidad y de su paso por ingeniería solo le quedaba el título de campeón de tenis de mesa y su viaje a Rumania para el campeonato mundial juvenil de ese deporte. Nunca más regresó a esas aulas, pues sus ideales eran otros.



A los 18 años da sus primeros pasos en el periodismo deportivo radial, cuando Radio La Voz de la Democracia convoca a cinco jóvenes a unas pruebas de narración de un partido de fútbol en el histórico estadio El Arbolito. Ahí comenzó todo. A continuación inicia la colaboración con breves notas en el diario El Nacional; luego, Benjamín Carrión, director del periódico El Sol, le propone crear la sección deportiva, y ahí permanece hasta 1951, hasta que los hermanos Jorge y Carlos Mantilla Ortega de El Comercio le ofrecen la jefatura de deportes del diario. Esta es otra historia que lo vamos a detallar en seguida, pero antes doña Margarita puso el grito en el cielo, porque su hijo dejaba la universidad y se dedicaba a algo sin “importancia” y sin “futuro”. Aquí aparece lo de ‘Pancho Moreno’, nombre postizo para esconder la identidad de Alfonso Laso y tranquilizar a la angustiada madre.

Alfonso Laso y Diario El Comercio



La historia y el romance de Alfonso Laso y diario El Comercio alcanzaron 42 años. De 1951 a 1993. 18 años como Director de Deportes y una década jefe de Información de Últimas Noticias. En 1978 subjefe de información general de El Comercio y al año siguiente Director General. Más tarde ocupó la Gerencia y la Dirección de Radio Quito, hasta 1993, año en el que se acoge a la jubilación.



En Radio Quito genera su propia historia. Durante 38 años implanta su voz y su estilo y patentiza programas como: Ronda Deportiva y Jornadas Deportivas, en compañía del recordado Blasco Moscoso Cuesta. Estos dos personajes llevan sus emisiones periodísticas a la televisión en 1965, a canal 4, que para entonces se llamaba La Ventana de los Andes y en 1970 a canal 8, hasta 1993.

Una red que une a los Laso Ayala



Pero la leyenda no concluye todavía, entre 1994 y 1996, dirige y conduce la programación deportiva de Radio Colón y Hoy La Radio. En este momento se cumple un sueño, una empresa radial dedicada por completo al deporte, entonces nace Radio La Red.



El periodismo deportivo y la gerencia de medios de comunicación ocuparon más de seis décadas de su vida. Allá por los años sesenta fue Director de Radio Nacional del Ecuador y del 2003 al 2009 fue Gerente regional de los diarios Expreso y Extra.



Don Alfonso Laso, no solo narraba, comentaba y cantaba goles y jugadas, con su peculiar emoción y estilo, sino que dominaba todas las disciplinas deportivas nacionales y mundiales, por eso estuvo presente en 13 campeonatos mundiales de fútbol, tres Juegos Olímpicos, campeonatos sudamericanos y panamericanos, certámenes mundiales de box, baloncesto y una infinidad de competencias.



Se dio tiempo para todo, no solo disfrutaba cantando goles, canastas, nocaut, marcas atléticas, sino también interpretó tangos, entre amigos y familiares. Esta afición musical la compartió con su audiencia en el programa ‘Su tango y su gol’, emitido en las emisoras por donde transitó, y puso un sello espacial en su radio La Red, durante los últimos años.



Dos décadas en el Cabildo



Don Alfonso Laso, no fue un periodista político sino un ‘Animal Político’, por eso sirvió a su ciudad desde el Municipio de Quito. Fue concejal en las administraciones de Sixto Durán Ballén, vicealcalde con Rodrigo Paz, y nuevamente edil con Jamil Mahuad y Roque Sevilla. Su trajín de varios años por el Cabildo le valió el título de Concejal Emérito, otorgado por el entonces burgomaestre Paco Moncayo.