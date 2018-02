Neymar estará de baja ‘seis semanas como mínimo’, afirmó su padre a ESPN Brasil

El atacante estrella del PSG y de la selección brasileña, Neymar, estará como mínimo seis semanas sin jugar debido a la lesión que padece en el quinto metatarsiano del pie derecho, afirmó su padre y agente Neymar Senior este martes 27 de febrero de 2018 a la cadena ESPN Brasil.

Esa situación impediría a Neymar, el futbolista más caro de la historia, jugar el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League la semana próxima contra el Real Madrid, en el cual el PSG debe remontar un 3-1.



Le permitiría en cambio llegar a tiempo al Mundial de Rusia (14 junio-15 julio).



“El PSG ya sabe que no va a contar con Neymar en los próximos partidos, que no va a contar con Neymar por seis semanas como mínimo, porque ese tratamiento durará de seis a ocho semanas. Eso ya está definido, independientemente de (si hay) cirugía o no”, afirmó el padre del delantero al programa Bate Bola na Veia.



Según Neymar Senior, a “finales de abril Neymar estará apto para jugar al fútbol”.

Durante su intervención telefónica, no aclaró, sin embargo, si su hijo será finalmente operado de la lesión, tal y como había publicado el sitio GloboEsporte a comienzo de este martes 27 de febrero.



La información, desmentida poco después por el técnico del PSG Unai Emery, no salió de la familia del jugador, aseguró su padre, que remitió a la reunión que mantendrá el miércoles el médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar, con el equipo médico del PSG.



Tras un día de tensión y noticias encontradas, Neymar Senior pidió cautela sobre la lesión de la estrella de la ‘canarinha’, convertido el pasado verano boreal en el fichaje más caro de la historia del fútbol después de que el PSG pagara por él 222 millones de euros (USD 271,64 millones al cambio actual) al FC Barcelona.



“El tratamiento convencional también va a demorar de seis a ocho semanas, y lo único que precisamos hacer es que no se cause una nueva fractura en el futuro que pueda perjudicarlo. Que la gente tenga sentido común y criterio a la hora de decir alguna cosa y se coloquen en nuestro lugar”, reclamó.