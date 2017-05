Presidente de Emelec desmiente a Rodrigo Paz por supuesta ayuda gubernamental

Nassib Neme, presidente de Emelec, desmintió haber recibido ayuda del Gobierno durante su gestión. Eso en respuesta a las declaraciones de Rodrigo Paz, quien reiteró que el Estado habría ayudado económicamente a dos clubes.

Aunque Paz no especificó el nombre de los equipos, en versiones anteriores había mencionado a Barcelona Sporting Club y al Club Sport Emelec. "En el fútbol no debe meterse la política y todos sabemos que el gobierno actual actuó directamente con dos clubes", dijo el directivo de Liga de Quito en una entrevista para radio Super K800.



Neme contestó desde Argentina, luego del partido entre Emelec y River Plate. En entrevista para CNT Sports, el presidente eléctrico reconoció no haber escuchado a Paz, pero defendió su gestión. "No he escuchado al señor Paz porque tengo siete días fuera del país. Que me muestre algún cheque, alguna transferencia de alguna institución del Gobierno y en ese momento yo no merecería ser presidente de Emelec", dijo Neme.



Según explicó, la remodelación al estadio George Capwell se financió con recursos del club, venta de suites y un préstamo a una entidad bancaria. "Es un préstamo normal como lo hicieron otros equipos para hacer sus estadios. Es una obligación que debe ser cancelada", dijo.

Según la versión oficial del club, la remodelación del Capwell costó USD 25 millones, de los cuales USD 9 millones se corresponden a un préstamo del Banco del Pacífico, pagadero a 10 años plazo.



A decir del directivo eléctrico, las declaraciones de Paz están poco sustentadas, y le molesta porque a su criterio intentan deslegitimar el trabajo que realizó desde que asumió su cargo, hace ocho años.