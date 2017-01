El debate empezó por los 48 cupos al Mundial de fútbol de 2026

Carlos Villacís, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), viajará a Estados Unidos en los próximos días.

Allí conocerá a fondo el tema aprobado, ayer, por el Consejo de la FIFA, en Zúrich, para aumentar el número de participantes de 32 a 48 en los mundiales de fútbol a partir del 2026.



La premisa en la FIFA es a más cantidad, mayor espectáculo, por lo que el Mundial en el nuevo formato tendría 80 partidos (64 juegos en el esquema actual), tras la decisión aprobada.



En total, el Mundial durará 32 días. "Estamos en siglo XXI y hay que adaptar la competición al siglo XXI”, afirmó Gianni Infantino, presidente de la FIFA. ¿Cómo será el reparto de cupos? Aún no está resuelto y esa será la gran discusión a partir de ahora.



Infantino prometió que habrá más cupos para todas la confederaciones. "Para algunas unos pocos más y para otras muchos más", señaló. En el Mundial de Rusia 2018 con 32 equipos, Europa es la que más plazas tiene (13), mientras que Sudamérica cuenta con el mayor porcentaje, con 4 o 5 lugares (depende del repechaje) para las 10 selecciones. "El número de equipos de cada región no es tan importante", dijo.

Una oportunidad para tratar el tema es el congreso que la FIFA celebrará el 9 de mayo en Bahréin. Según la FIFA, África y Asia serán las más favorecidas con el nuevo reparto. Al mismo tiempo se abrió la posibilidad de que Concacaf y Conmebol, las confederaciones americanas, se unan en una única fase de clasificación.



Los presidentes de ambas confederaciones aseguraron que no existe ninguna conversación para unir sus eliminatorias mundialistas de cara al torneo ampliado a 48 equipos. "Ellos son Concacaf y nosotros Conmebol", expresó el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, tras la reunión en Zúrich.

"Nunca lo discutimos. No digo que no, pero nunca hablamos de eso", insistió el paraguayo, que tampoco quiso hablar sobre el número de plazas extra que espera obtener para la región, que actualmente tiene 4,5 cupos asignados.



El canadiense Víctor Montagliani, de la Concacaf (Confederación de Norte, Centroamérica y Caribe), tuvo la misma versión. En la Ecuafútbol hay criterios divididos y aún no hay una postura oficial. Por ejemplo, Rómulo Aguilar, integrante del directorio, considera que disputar un Mundial con 48 equipos resulta "excesivo", debido al nivel de competencia que puedan mostrar las selecciones.



En cambio, Mario Tamayo, de River y parte del directorio, considera que es una opción que podría diversificar los ingresos. "Toda opción que vaya en mejora de los ingresos de las asociaciones, sin que altere la competitividad, es positivo".

El nuevo formato, con 16 grupos de tres países cada uno, en el que los dos primeros se clasificarán para dieciseisavos de final. La modificación supone un ingreso adicional para la FIFA de USD 640 millones con respecto a los beneficios previstos para Rusia 2018 con 32 participantes, según un informe confidencial del propio organismo.



Los ingresos por derechos televisivos aumentarían en USD 505 millones y los derivados de la mercadotecnia en otros USD 370 millones, según los análisis transmitidos a los miembros del Consejo.



Infantino puso como ejemplo a Gales o Islandia en la última Eurocopa, en la que se convirtieron en animadores de un torneo que se amplió a 24 participantes por voluntad de Michel Platini, exjefe de la UEFA y de Infantino, que era secretario general.



Infantino contestó con un rotundo "buena suerte" a la pregunta sobre la presentación de una denuncia anunciada por el presidente de la Liga española, Javier Tebas, contra la ampliación, después de afirmar que le parece "muy mal" el Mundial con 48 selecciones porque perjudica al fútbol en general.