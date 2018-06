RTS transmitirá en vivo cinco de los ocho partidos de octavos de final de Rusia 2018

LEA TAMBIÉN

Cinco de los ocho juegos de los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 se verán en vivo, por señal abierta, a través de la televisora RTS. El canal tendrá previas informativas de media hora, en cada partido de esta fase.

Según la planificación, este 30 de mayo se transmitirán los dos partidos de la jornada: Francia vs. Argentina y Uruguay vs. Portugal.



La transmisión del Mundial es un éxito para el canal, según comenta Xavier Valdez, productor de Deportes. Según él, mantienen un buen rating durante los partidos.



“Estamos en el 'top 20' de la programación diaria y hemos obtenido el primer lugar a nivel nacional en 'target' hogares con partidos como Alemania vs. Suecia, Polonia vs. Colombia, Nigeria vs. Argentina, Serbia vs. Brasil...”, dijo.

Es la tercera vez que el canal transmite una copa mundial, primero lo hizo en Corea y Japón 2002 y luego repitieron para Alemania 2006.



RTS transmitió 20 partidos de la fase de grupos en vivo, y otros 16 en diferido. Sumando los juegos de las fases finales, el canal pasará 52 encuentros por señal abierta.

Así transmitirá RTS, los partidos de octavos de final



En Vivo:

Sábado 30 de Junio desde las 08:30 Francia vs. Argentina

Sábado 30 de Junio desde las 12:30 Uruguay vs. Portugal

Domingo 1 de Julio desde las 08:30 España vs. Rusia

Lunes 2 de Julio desde las 12:30 Bélgica vs. Japón

Martes 3 de Julio desde las 08:30 Suecia vs. Suiza



En Diferido:

Lunes 2 de Julio 01:00 Croacia vs. Dinamarca

Martes 3 de Julio 00:45 Brasil vs. México

Los juegos por Directv

Por otra parte, la operadora DirecTV es la encargada de transmitir los juegos en televisión pagada, en señal tradicional y en alta definición. Es la única compañía con los derechos para pasar los 64 partidos.



Para los partidos de hoy, la operadora habilitó el canal 610 para señal SD y el 1610 para HD. Así mismo, cuenta con un sistema interactivo que le permite al usuario elegir entre opciones de audios y tomas desde ángulos exclusivos.

