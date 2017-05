Corea del Sur junta a los talentos juveniles Sub 20

Corea del Sur ya vive la fiesta mundialista. El movimiento en los aeropuertos comenzó a intensificarse con el arribo de las delegaciones para la fiesta juvenil.

El Mundial Sub 20 concentrará a 502 futbolistas de las 24 selecciones participantes. Entre el sábado 20 de mayo y el 11 de junio se jugarán 52 partidos. Senegal, el último campeón, y Brasil son dos selecciones ausentes en la competición.



La mascota escogida por la organización del torneo es un tigre llamado Chaormi. En coreano, según la FIFA, su nombre significa: "el que crece vigoroso".



La cita reunirá a jóvenes figuras y prospectos de estrellas. Uno de ellos, por ejemplo, es Jean-Kévin Augustin, delantero del París Saint Germain (PSG). El francés fue campeón de Europa y los goles de Augustin fueron determinantes.



Kylian Mbappé, la joya europea del AS Monaco, no entró en la nómina de ‘los Galos’, por decisión del DT. Los goleadores serán seguidos por los cazatalentos de los grandes clubes europeos.

Por ejemplo, el uruguayo Rodrigo Amaral, de 20 años, volverá a tener su segunda participación mundialista en esta categoría. El futbolista, del Nacional uruguayo, jugó el último Mundial en Nueva Zelanda (2015) y en los octavos falló el penal que dejó fuera a la 'Celeste'.



Amaral y su compañero Rodrigo Bentancur son dos de los nombres más destacados del fútbol sudamericano. Bentancur, de doble nacionalidad (argentino-uruguayo), llegó a la Juventus de Italia después de su paso por Boca Juniors. Lo hizo antes del Mundial y tras un interés del Real Madrid, por el volante creativo. El negocio entre la 'Juve' y Boca fue calculado en USD 10 millones.



Las selecciones arriban con tiempo a Corea para facilitar el proceso de adaptación. Cumplen entrenamientos y amistosos. Según el reglamento de la FIFA, las selecciones pueden jugar hasta cuatro días antes del debut en el Mundial.



Por eso, Argentina jugó ante Vietnam y hubo una mala noticia. El goleador del Sudamericano, Lautaro Martínez, con cinco tantos, sufrió una fisura en su tráquea y su recuperación tomará más de 15 días. Era otro de los nombres a seguir por sus tantos.

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) informó que será sometido a estudios y luego se trasladará a Corea para incorporarse al DT Claudio Úbeda, donde será tratado por especialistas que tomarán la determinación final. Su presencia aún está en duda.



Según las nóminas de las selecciones inscritas en FIFA hay dos participantes que llevarán a futbolistas experimentados.



Nueva Zelanda y Venezuela contarán con futbolistas con experiencia en las selecciones de mayores. Adalberto Peñaranda llegará a Corea con 12 partidos en la 'Vinotinto' de mayores.



La Selección de Ecuador tenía previsto arribar esta madrugada a Incheon, una de las seis sedes. Las otras sedes serán Jeonju, Daejeon, Jeju, Sewon y Cheonan. La mini-Tri debutará el próximo 22 de mayo, a las 03:00, ante Estados Unidos.