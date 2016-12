Diez años después, América buscará la revancha con el fútbol español

América se enfrentará este jueves 15 de diciembre de 2016 al Real Madrid en el Mundial de Clubes, una competición en la que tendrá la ocasión de tomarse la revancha con el fútbol español después de que hace 10 años América fuese goleado por el FC Barcelona (4-0).

Ambos contendientes se estrenaban entonces en el nuevo formato del Mundial de Clubes, que había echado a andar apenas un año antes (aunque en 2000 había habido una edición experimental en Brasil).



Curiosamente, en aquella edición, América debutó en el torneo con una victoria ante el Jeonbuk (1-0), el rival surcoreano contra el que volvió a enfrentarse el pasado domingo y al que también derrotó por 2-1 para clasificarse para semifinales.



Al equipo entonces dirigido por Luis Fernando Tena le tocó enfrentarse al FC Barcelona de la era pre-Guardiola que meses antes había logrado en París ganar la primera de las cuatro copas de la UEFA Champions League que ha sumado en esta última década.



Bajo la dirección del holandés Frank Rijkaard, en el equipo azulgrana destacaban el brasileño Ronaldinho, el mexicano 'Rafa' Márquez, el portugués Deco o los canteranos Carles Puyol, Xavi Hernández, Andrés Iniesta y Victor Valdés, baluartes de los éxitos barcelonistas en las temporadas siguientes.

También había empezado a destacar ya un adolescente y menudo delantero argentino, llamado Lionel Messi, pero se perdió la cita mundialista en Japón porque un mes antes había sufrido una lesión en el pie.



El 'Barça', partía como favorito, pero el correctivo fue muy duro para América, ya que el 4-0 final supone la mayor goleada en la historia del torneo. Ningún equipo ha perdido nunca por cinco o más goles, aunque el resultado de 4-0 se ha repetido en tres ocasiones más e incluso hubo un 5-1 del Monterrey al Al Ahly egipcio en 2013.



El suspense duró poco, ya que el islandés Eidur Gudjohnsen abrió el marcador en el minuto 11 y Márquez sentenció a sus compatriotas a la media hora. Ronaldinho (65) y Deco (85) completaron la goleada en la segunda parte.