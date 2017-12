Miguel Parrales y Roberto Garcés prolongaron sus contratos con el ‘Bitri’

Miguel Parrales y Roberto Garcés seguirán defendiendo a El Nacional hasta el 2021 y 2022, respectivamente. Ambos decidieron continuar en la institución, a pesar de tener mejores propuestas económicas.

El viernes 29 de diciembre de 2017, ante la masiva presencia de medios, ambos firmaron la extensión de sus contratos con el cuadro rojo. Los dos futbolistas serán parte de la base de jugadores que utilizará en el 2018 el DT Eduardo Favaro para el torneo local y la Copa Sudamericana.



“Han hecho un sacrificio importante para continuar en el club. Han priorizado lo deportivo que lo económico”, dijo Tito Manjarrez, presidente del club.



Garcés tuvo ofertas de Liga de Quito y Barcelona Sporting Club que superaban la propuesta de El Nacional, mientras que Parrales tuvo acercamientos con la Universidad Católica. “Me quedo en el club porque me enfoqué en lo deportivo. Mis aspiraciones son volver el próximo año al extranjero. En U. Católica iba a ganar más, pero me tocaba pelear puesto con los extranjeros”, dijo el manabita Parrales, quien llegó acompañado de su padre Miguel.



Por su parte, Garcés confesó que durante las vacaciones estuvo siempre en contacto con Favaro. La continuidad del cuerpo técnico fue clave para decidirse a renovar su contrato y extenderlo hasta el 2022. “Es un honor defender un año más el contrato. Estuve en contacto con Favaro y me dijo que si renovaba quería que me quedara y así fue”, dijo Garcés.

Parrales, sin embargo, no ocultó su deseo de emigrar en los próximos años al fútbol del exterior. “Conversé con los dirigentes y si hay alguna posibilidad de salir, pues lo haré”, dijo el futbolista de 23 años, que en el torneo de este año jugó 25 partidos y anotó 10 goles. Él se lesionó en el partido ante el Barcelona Sporting Club en Guayaquil en la segunda fase del torneo y perdió el chance de jugar más cotejos.



El futbolista -formado en Liga de Portoviejo- tuvo grandes momentos de juego asociándose con Jonathan Borja, Adolfo Muñoz y ‘Manu’ Balda en el ataque criollo.



Por su parte, Garcés, quien se formó en el club San Antonio de Pichincha y debutó profesionalmente en Aucas en el 2011, actuó en 37 ocasiones con los criollos (un total de 3 067 minutos y marcó una anotación. Le sacaron cuatro tarjetas amarillas.



Para el venidero torneo, los criollos ficharon a Ángel Gracia, Darley Carabalí y el delantero Daniel Angulo.