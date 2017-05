México ganó 'in extremis' a Vanuatu       (3-2) en su debut en el Mundial Sub-20

La Selección de México Sub-20 hizo honor a su papel de favorita y se impuso al débil equipo oceánico de Vanuatu (3-2) con un gol 'in extremis', este sábado en la primera fecha de la llave B del Mundial de Corea del Sur.

Sin embargo, el triunfo 'Azteca' se produjo merced a un gol en los estertores del partido del defensor Edson Álvarez (90+4').



Pocos apostaban antes del partido por otro resultado que no fuese el triunfo de México, y menos cuando en el minuto 24, el 'Tri' superaba a Vanuatu por 2-0 en el minuto 24.



Los dos goles de los 'Aztecas', obras de Kevin Magaña (10') y Ronaldo Cisneros (25') llegaron luego de sendos errores del arquero del archipiélago oceánico, Daniel Alickgana, al que se le escapó de las manos un suave remate de cabeza de Magaña, y dejó suelto un balón en el área cuando tenía todo de cara para blocar el cuero, lo que aprovechó Cisneros.

Milagro no consumado



Pero la Selección de Vanuatu se rehízo y logró la igualada por medio del capitán Bong Kalo (52'), que definió con clase ante Abraham Romero para convertirse en el autor del primer gol de Vanuatu en un Mundial, y de Ronaldo Wilkins (62'), que superó al arquero del Pachuca con un zurdazo raso y ajustado desde la frontal.



México se echó al ataque sabedor de que el punto ante Vanuatu no servía de nada, pero no encontró el premio del gol en las varias ocasiones de las que dispuso.



En la última jugada del partido, Álvarez echó por tierra el trabajo de los entusiastas isleños con un disparo ajustado desde el interior del área.



Antes, con el resultado de cara, los 'aztecas' pecaron de exceso de confianza, lo que dio alas a una selección sin nada que perder y con ganas de asombrar al mundo. Pero finalmente se impuso la lógica y Vanuatu se quedó sin un milagro que habría supuesto sin duda una de las sorpresas del torneo.

El combinado mexicano queda así en segundo puesto de la llave, empatado a puntos con Venezuela, que ganó 2-0 a Alemania este sábado. Vanuatu y el equipo europeo cierran la clasificación con cero unidades.



Sin embargo, los hombres de Marco Antonio 'Chima' Ruiz deberán mejorar sus prestaciones ante rivales como Alemania o la 'Vinotinto' si quieren acceder a octavos de final.



A la espera de confirmarse el verdadero nivel de Vanuatu, el exiguo margen de goles con los que México derrotó a los oceánicos le coloca en una posición de debilidad ante posibles empates a puntos para acceder a la siguiente ronda.



Su próxima prueba será el martes ante los germanos, también en el Daejeon World Cup Stadium.

El partido fue dirigido por el árbitro de nacionalidad rusa Sergey Karasev quien amonestó a Jason Thomas de la Selección de Vanuatu al minuto 33.



Alineación de México Sub 20: Romero; Cortés, Álvarez, Mayorga, Venegas; Cervantes, Antuna (65' Lara), López, Magaña (72' Aguilar); Cisneros, Yrizar (46' Zamudio). DT: Marco Ruiz



Alineación de Vanuatu Sub 20: Alick; Patrick, Vatu, Philip (84' Spokeyjack), Thomas, Iaruel; Tenene, Wilkins, Kalo, Wokale (64' Soromon); Ollie (79' Ravo) DT: Dejan Gluscevic.