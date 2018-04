Sebastián Méndez es el capitán que proviene de las canteras 

Cuando se enteró que sería el capitán de Independiente del Valle buscó un consejo de su tío: Édison Méndez. El ‘Kinito’ le dijo que mantenga la humildad y el respeto por todos los compañeros del club.

Así, el volante Jhegson Sebastián Méndez, de 21 años, se apoyó en su famoso pariente para asumir la responsabilidad de ser el líder de los rayados.



“Lo escogimos porque es un muchacho que representa muchas cosas dentro del equipo. Aquí hizo todas las divisiones formativas y tiene el perfil para liderar el plantel”, manifestó el entrenador argentino Gabriel Schürrer.

El futbolista carchense empezó su carrera deportiva en la Sub 14 de Norte América, en la Segunda Categoría de Guayaquil. Luego, con 14 años, llegó a la concentración de los rayados en el complejo de Chillo-Jijón, en Sangolquí.



Allí tuvo un crecimiento acelerado en las formativas. Juan Carlos León, entrenador de las juveniles, contó que siempre se caracterizó por ser un futbolista callado pero con liderazgo entre sus compañeros. El mejor año del volante fue en el 2012. Allí anotó 12 goles en 28 partidos. Actuaba como volante de ofensiva.



Sin embargo, con el transcurrir de los cotejos aprendió a jugar como volante mixto. “Pone pierna fuerte en una zona de la cancha, que es clave. No es mal intencionado, pero su característica es ser fuerte”, detalló el DT León.



Debutó en la Serie A el 2015. El DT Pablo Repetto le abrió las puertas y le dio más confianza cuando el equipo peleaba el título de la Copa Libertadores. Allí se afianzó.



Méndez también ha ganado experiencia con sus participaciones en la Copa Libertadores Sub 20. Por sus características, equipos europeos comenzaron a preguntar por él. Sin embargo, la directiva del club prefiere sostenerlo y guiarlo en su crecimiento profesional.



Hoy es un titular fijo en el medio campo. Méndez será el titular en el partido de esta tarde entre Independiente del Valle y Técnico Universitario (18:00), por la octava fecha del campeonato nacional. El juego será en el estadio de la Liga Cantonal Rumiñahui.

Según los entrenamientos de la semana, ‘Sebas’, como le llaman en el grupo, volverá a ser el líder en el medio campo.



Méndez se apoya en sus compañeros cuando necesita una guía para hablar con el grupo. Uno de los que más conversa con el volante y está entre los mejores amigos es el manabita Efrén Mera.

El ‘cachorro’ Mera lo orienta adentro y afuera de la cancha. Cuenta que en algunas ocasiones ha tenido que calmar al capitán por su temperamento dentro de la cancha.



Mera y el defensa central Juan Pablo Segovia son los otros dos capitanes que tiene Schürrer en esta temporada.

Los rayados buscarán esta tarde otra victoria para mantenerse en la pelea por los primeros lugares. Después de perder el invicto en el último partido ante Liga de Quito, el DT Schürrer trabajó en la parte anímica del plantel.



Los rayados no tendrán al volante Alan Franco (aún debe un partido de suspensión) ni tampoco a Cristian Pellerano. Este último fue suspendido por la Comisión Disciplinaria de la Ecuafútbol el martes pasado. Según el acta de sanciones, el argentino se demoró en salir de la cancha al ser sustituido en el último partido.



Schürrer insistirá en la línea de tres defensas ante los ambateños. “Técnico Universitario es un rival que está en los últimos lugares, pero que vendrá a buscar una sorpresa. No podemos perder puntos como locales. Para pelear los primeros lugares hay que sumar”, dijo Méndez, el capitán que cumplirá años en tres semanas.