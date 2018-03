Manchester United presentó un emotivo documental del ‘Toño’ Valencia

Luis Antonio Valencia, capitán de la Selección de Ecuador y una de las figuras del Manchester United, fue reconocido por el club inglés con un emotivo documental sobre los orígenes futbolísticos del ‘Toño’.

En el canal oficial de YouTube de los ‘Red Devils’ Manchester United (MUTV), se publicó en febrero de 2016, ‘Valencia: The Amazon to Old Trafford’- un especial en el que se narra cómo fue la niñez del ‘Toño’ en su natal Lago Agrio, los amigos que consiguió mientras se iniciaba en el fútbol profesional cuando llegó a El Nacional y su posterior fichaje al Villarreal español en 2005.

Varios personajes son los encargados de describir a Antonio Valencia: Pedro Perlaza, su primer entrenador; Fernando Baldeón, DT en El Nacional; Juan Carlos Burbano, exfutbolista y excompañero tanto en el conjunto militar como en la Selección; Freddy su hermano y Miniera Portocarrero, su madrina, participaron del reportaje.



El 8 de junio de 2015, el futbolista ecuatoriano llegó al país y esto alteró la cotidianidad de El Nacional en el complejo El Sauce en Tumbaco. Ese día, el ‘Toño’ llegó con una decena de periodistas que querían realizar las tomas respectivas y que posteriormente, se tradujeron en el especial publicado por el conjunto inglés.



