El DT de Macará tildó de ‘ciego’  al árbitro Luis Congo en el cotejo ante Fuerza Amarilla

El entrenador de Macará, Paúl Vélez, salió enojado del estadio Nueve de Mayo de Machala, el domingo. Aunque al final del partido corrió a buscar al árbitro Luis Congo solo le dio la mano.

El DT cuencano criticó el desempeño tras el empate de los celestes ante Fuerza Amarilla, por la fecha del campeonato.“Miré todos los resúmenes y no veo penal. Quiero pensar que fue por ciego, no por mala fe. Siempre los árbitros se equivocan contra Macará”, dijo el entrenador.



Una de las molestias también fue porque pidió tiempo para la hidratación de los futbolistas y Congo no paró el partido. La directiva de Macará anunció que presentará un reclamo por la actuación del árbitro en el partido jugado en Machala. Macará pelea por un cupo a un torneo internacional.



Congo es uno de los árbitros que estuvo envuelto en una polémica con el entrenador Carlos Ischia en el 2015. Hubo un altercado por insultos racistas y el técnico fue sancionado.