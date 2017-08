Liverpool rechaza oferta de más de USD 100 millones del ‘Barça’ por Coutinho según la BBC

El Liverpool ha rechazado una oferta del FC Barcelona de 100 millones de euros (USD 117,61 millones al cambio actual) por el mediapunta internacional brasileño Philippe Coutinho, según publicó este miércoles 9 de agosto de 2017 la cadena británica BBC.

La segunda aproximación del conjunto azulgrana por la estrella de los ‘Reds’ -85 millones de euros (USD 99,97 millones al cambio actual) iniciales y 15 más por objetivos- fue rechazada inmediatamente por el equipo de Jürgen Klopp, que ha reiterado que Coutinho no está en venta.



El astro brasileño, de 25 años, llegó al club en enero de 2013 por sólo 8,5 millones de libras, procedente del Inter de Milán. En enero de este año renovó su contrato con el Liverpool por cinco temporadas más, en un acuerdo que no incluyó cláusula de rescisión.



Klopp dejó claro, tras rechazar la primera oferta del ‘Barça’ por Coutinho -autor de 14 goles la pasada temporada-, valorada en 72 millones de libras, que el conjunto de Anfield no es “un equipo vendedor”.