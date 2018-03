Exjugador del Liverpool se disculpa por escupir a una niña de 14 años

La leyenda del Liverpool y actual comentarista de televisión Jamie Carragher se disculpó este lunes y admitió que estuvo “fuera de sitio”, después de que una cámara captara su escupitajo a una niña de 14 años que viajaba en otro coche, tras recibir burlas por la derrota de los Reds ante el Manchester United.

Como mostraron los medios británicos en un vídeo que ha dado la vuelta al mundo Carragher baja la ventanilla y escupe al coche en el que viaja la niña, el sábado después de que el Liverpool perdiera 2-1 con el United.

Algunos medios señalaron que el escupitajo del antiguo internacional inglés alcanzó la cara de la niña. En el vídeo se escucha una voz masculina que dice '¡Desafortunado joven Jamie, 2-1!', antes de que Carragher respondiera con su escupitajo.

Sky Sports ha suspendido a Jamie Carragher de su labor como analista luego de haber escupido a un aficionado del Man. United y su hija de 14 años después del clásico del sábado. pic.twitter.com/1GfWnnYwbV — #BenditaPremier (@EPL_es) 12 de marzo de 2018



El antiguo futbolista de 40 años se disculpó con la familia, admitiendo que perdió los nervios. Antes Carragher había estado cubriendo el partido para la televisión Sky Sports.



“Totalmente fuera de sitio, quiero disculparme personalmente con toda la familia. Había sido provocado tres o cuatro en la autopista mientras era grabado y perdí los nervios. No hay excusas, disculpas”, señaló Carragher en Twitter.



Más tarde Sky Sports anunció que Carragher, conocido por su labor caritativa, ha sido suspendido de su puesto como comentarista.



“Estaba fuera de sí, pero nunca puedes comportarte así, es inaceptable, fue un momento de locura de cuatro o cinco segundos, pero no importan las circunstancias, no puedes comportarte así”, añadió Carragher a Sky News.



“Lo que más lamento es que la niña de 14 años quede atrapada en medio de esto. Esto me devasta más que nada. Tengo una hija de la misma edad y no puedo decir cómo reaccionaría si alguien le hiciera eso”, dijo.