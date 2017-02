Edgardo Bauza ve a Lionel Messi 'feliz en el 'Barça'

El entrenador de la Selección argentina de fútbol, Edgardo Bauza, le dijo a la AFP que ve a Lionel Messi "feliz en FC Barcelona" y que hay que mantenerlo contento porque así "su rendimiento puede ser mejor".

En el medio de una catarata de rumores por el rostro enojado de Messi luego de marcar el penal de la victoria ante el Leganés, el último domingo, Bauza opinó: "Yo lo veo feliz en FC Barcelona, junto a su familia y todo. Obviamente que si Leo está contento, su rendimiento puede ser mejor. Es importante que desde lo anímico esté bien".



Bauza señaló el miércoles que "el jugador de fútbol es feliz cuando juega el partido y gana", pero que "en el medio pasa por etapas donde no es tan feliz".



El entrenador argentino afirmó no querer meterse en la negociación de renovación contractual pendiente entre el 10 y el FC Barcelona. Pero aclaró que estará bien "juegue en el 'Barça', en el Manchester City o dónde sea" porque "lo importante es que la decisión pase por él, ya que a mí me interesa que juegue y nada más".



Además, Bauza contó que pone a Messi en la lista "con los mejores de la historia del fútbol". Y agregó: "Vamos a tratar de luchar entre todos a ver si podemos llegar a la final del Mundial y ganarla. Eso terminaría de catapultarlo entre los mejores".

"Hay algunos que se atreven a decir que porque no ganó nada con Argentina no es el mejor, ni el más desequilibrante, ni se puede comparar. Y no es así", expresó.



Por último, se refirió a aquella leyenda que asegura que 'Pep' Guardiola, extécnico de Messi en el FC Barcelona, aseguró a Alejandro Sabella, entrenador argentino en el Mundial de Brasil 2014, que al atacante “ no hay que sacarlo nunca".



"A él no le gusta salir, quiere estar siempre. Inclusive esa es una de las cosas que lo presionan. Quiere jugar siempre y no quiere descansar nunca. Eso forma parte de su personalidad", comentó Bauza.