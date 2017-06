Ernesto Valverde quiere darle 'una vuelta más' al juego del 'Barça'

El flamante técnico del 'Barça', Ernesto Valverde, llega al club azulgrana dispuesto a darle "una vuelta más" al característico juego de toque del equipo, en el que espera hacer aún mejor, "si es que tiene algo que mejorar", a su estrella argentina Lionel Messi.

Valverde, que ha firmado por dos temporadas con opción a una tercera en sustitución de Luis Enrique Martínez, recordó que tanto éste como los anteriores entrenadores "han trabajado con un denominador común que es el sello del 'Barça', el estilo del 'Barça', algo reconocido mundialmente independientemente de quien esté en el campo".



"En ese sentido, lo conozco porque he trabajado aquí, me tengo que readaptar, pero mi idea es profundizar en ese estilo, darle una vuelta más", dijo en su presentación oficial Valverde, que fue jugador del 'Barça' entre 1988 y 1990 a las órdenes del difunto Johan Cruyff, artífice del actual juego combinativo del equipo azulgrana.



El extécnico del Athletic de Bilbao quiere ayudar a mejorar sus jugadores con vistas a ser "a que seamos mejor equipo, a crear una idea de equipo que nos impulse".



Valverde se consideró afortunado por poder entrenar a Messi, "el mejor jugador que he visto en un terreno de juego". "Lo conozco de enfrentarme a él, pero nunca lo he tenido y no sé la manera de trabajar de él, así que lo conoceremos cuando nos toque presentarnos a todos", dijo este jueves Messi en un acto en China.

Optimista con la renovación de Messi



"Espero disfrutar de su juego, ayudarle a mejorar si hay algo que mejorar, y que siga sorprendiéndonos días tras día", dijo el técnico azulgrana, quien afirmó que no está preocupado por el hecho de que el astro argentino todavía no haya rubricado la renovación de su contrato, que finaliza en junio del próximo año. "Las informaciones que tengo es que todo el mundo es optimista respecto a ello", por lo que "yo también soy optimista", dijo, acompañado por el director deportivo, Robert Fernández, y el vicepresidente Jordi Mestre.



Ni Fernández ni Valverde quisieron hablar de posibles bajas y fichajes, alegando que tienen que reunirse con más tranquilidad. "El análisis de la plantilla lo haremos en su momento, confío en la parte deportiva del club", dijo Valverde, que también consideró prematuro adelantar cómo va a jugar con su nuevo equipo, pero "todo pasa por tener el control del juego y ser los que mandemos en el campo".



Valverde alabó en todo momento el trabajo de su predecesor, Luis Enrique Martínez, criticado por supuestamente haber desdibujado el juego de toque barcelonista para hacerlo más directo en busca de Messi, Neymar y Luis Suárez, y por su menor recurso a la cantera.



"Yo no consideraría que la anterior etapa de Luis Enrique se haya alejado mucho del juego del 'Barça'", dijo, asegurando que su intención es "tener una relación fluida con los entrenadores del filial" con la intención de ver en el "día a día que jugadores están evolucionando para poder debutar" con el primer equipo.