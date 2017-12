Liga de Quito prescinde del ‘Beto’ Araujo y espera por Hernán Barcos

Norberto Araujo, ganador de dos títulos nacionales y cuatro internacionales con Liga de Quito, terminó su ciclo en el equipo. El club no renovará el contrato del argentino, de 39 años.

El entrenador Pablo Repetto confirmó la salida del histórico defensa. “Se habló con él sobre este tema”. Rodrigo Paz -presidente vitalicio- había anticipado sobre la resolución de prescindir del zaguero para la próxima temporada.



El ‘Beto’ era el único vigente en el plantel de los que ganaron los cuatro títulos internacionales. A su 39 años, quiere continuar jugando. Se unió a LDU en el 2007.



El lateral Henry Quiñónez y Édison Carcelén también se irán. Sus contratos finalizaron y no serán renovados. Estas resoluciones las concretaban, ayer por la tarde, los integrantes de la Comisión de Fútbol.



En cambio, se espera la continuidad de Hernán Barcos, quien terminó como goleador de la Serie A con 21 anotaciones (hizo dos más en los encuentros de la repesca por la clasificación a la Copa Sudamericana ante Técnico Universitario).

El argentino dejó Quito, con su pareja Giuli Cunha, el domingo, para disfrutar de las vacaciones de fin de año. Sus hermanos Gabriel y David son los encargados de mantener las negociaciones.



Según Esteban Paz, presidente de la Comisión Ejecutiva de LDU, el delantero le dio su palabra de que continuará. Tras anotar un gol ante el ‘Rodillo Rojo’, el ‘Pirata’ hizo un gesto con las manos en señal de que se quedaría.



También se espera la vinculación del mediocampista Jefferson Orejuela, quien pertenece al Fluminense de Brasil. Además, los directivos se comunicaron con familiares del zaguero Franklin Guerra, quien fue el capitán de El Nacional durante este año.



Para Paz, esta temporada “se han vivido momentos de frustración”. Por ello, expresó que se intentará elevar la calidad de jugadores, aunque no precisó nombres de fichajes. LDU terminó octavo y con el último cupo para la Sudamericana. Contó con un presupuesto de USD 11,2 millones.

Repetto tenía previsto ayer por la tarde reunirse con la Comisión de Fútbol para oficializar la lista de todos los jugadores con los que no cuenta para el próximo año.



Para el uruguayo, cuando asumió el cargo a mitad del año, se encontró a jugadores “con falta de confianza” por la ausencia de buenos resultados. El plantel ganó apenas un cotejo en el campeonato bajo el mando del estratega charrúa Gustavo Munúa.



“Encontramos en el equipo con una serie de resultados negativos, algo que no es habitual en su historia. Lo tomamos y peleamos en la parte de arriba, pero no pudimos mantener la regularidad”, argumentó el DT, quien tiene contrato por una temporada más.

Un nuevo auspiciante y la pretemporada

Repetto viajará el miércoles a su país. Mientras tanto, ajustará con los directivos la conformación de la plantilla para la nueva temporada.



Volverá los primeros días de enero. Los jugadores deberán acudir a los chequeos médicos entre el 3 y 4 de enero.



El primer entrenamiento está previsto para el 4 de enero, a partir de las 16:00, en el complejo de Pomasqui.



En el club se esperan las confirmaciones de las fechas de inicio de la Serie A y la Sudamericana. El primer torneo se jugaría desde el 4 de febrero, aunque existe la posibilidad de que cambie de fecha por la Consulta Popular.

La primera ronda de la Sudamericana está prevista para el 14 de febrero. El miércoles, se realizará el sorteo de este certamen y de la Libertadores. Ahí, se conocerá a los rivales de los clubes nacionales.



También se confirmó un nuevo patrocinador para los azucenas. La multinacional Puma vestirá al equipo. Reemplazará a Umbro, que estuvo 20 años con el club.

La marca alemana, que viste al Borussia Dortmund, Arsenal, entre otros, hizo el anunció a través de las redes sociales. Las partes no precisaron el tiempo del contrato.



LDU también lanzó su nuevo plan de abonados denominado Siempre Liguista.