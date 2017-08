Lucas de Lima: no quiero que me vean como líder, solo quiero ayudar

Lucas de Lima Tagliapietra está satisfecho con su debut en Liga de Quito, pero aún cree que puede mejorar.

“Era mi primer partido y me sentí bien”, expresó el enorme zaguero brasileño (mide 1,95 metros) sobre su actuación en el cotejo ante Guayaquil City, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.



El defensor gritó constantemente para ordenar a sus compañeros en el área. Se lo vio bastante activo aunque no fue exigido mucho en la marca. “Me gusta organizar la defensa, me gusta jugar y hablar. Es un estilo que tengo”, advirtió el defensor.



A Lucas le consultaron si cree que en el futuro podría convertirse en el líder del cuadro universitario. “No quiero que me vean como líder, solo quiero ayudar”, expresó en el complejo de Pomasqui, donde los albos se preparan para el encuentro de este domingo 13 de agosto, ante Independiente del Valle, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.



El lateral Aníbal Chalá sintió problemas musculares y será evaluado para determinar si juega en el encuentro de la quinta fecha de la segunda etapa del Campeonato Ecuatoriano.