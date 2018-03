Las transmisiones de Liga TV en plataformas digitales han sido exitosas

Liga de Quito fue el primer club en el país que transmitió un partido del campeonato nacional a través de su propio canal y con equipo completo de periodistas. Fue en la cuarta fecha del torneo 2018, en el duelo ante Aucas en el estadio Rodrigo Paz.

Partido entre Liga de Quito y Técnico Universitario, jugado el sábado 17 de marzo de 2018 en el estadio Rodrido Paz Delgado. Foto: Cortesía Liga TV

Ese domingo 11 de marzo se usaron cuatro cámaras y el equipo de Liga TV recibió la aprobación de la dirigencia apenas 24 horas antes del partido, por lo que tuvieron que apresurarse para salir al aire con la transmisión del superclásico capitalino.



Las cifras reflejan que fue un éxito. El partido se emitió por Facebook y YouTube y en total ha alcanzado casi 500 mil visualizaciones. “Asumimos ese reto para que la hinchada no se quede sin ver al equipo. Fue muy poco tiempo para armar una transmisión de un partido, pero fue un reto”, cuenta Felipe Gómez del Hierro, productor ejecutivo de Liga TV.

⚡️¡Gracias por su sintonía! ⏬

Esta audiencia nos respaldo en LDUvsAucas y LDUvsTEC



⚽️Liga vs. Aucas

Facebook: 422569

Youtube: 75213

Total: 497782 📊



⚽️Liga vs. Tecnico

Facebook: 274620

Youtube: 65751

Beo App: 4700

Total: 345071📊 pic.twitter.com/UDlrgqZipy — LIGA TV 📺 (@LIGATV_Oficial) March 19, 2018



Hasta ese encuentro, Liga TV solo había transmitido previas y post partidos, desde el estadio Casa Blanca. “Las televisoras que transmiten el campeonato ofrecen previas de 15 o 30 minutos, nosotros tratamos de ofrecer programas de una o dos horas y otras situaciones que los canales no tienen en el país”, afirma Gómez del Hierro.



Liga TV nació en enero del 2017, justo el día que el club albo hacía la presentación de su entrenador Gustavo Munúa. Sin embargo, el canal oficial de la ‘U’ no fue el pionero en transmisiones.



“El primer canal digital fue el de Independiente del Valle, que transmite sus partidos de las divisiones inferiores. Ellos fueron los primeros, aunque lo hacen de una manera más artesanal”, cuenta Felipe Gómez del Hierro.



Sin embargo, Liga TV aprovechó la coyuntura que existe en el país con los derechos de transmisión del campeonato nacional, que no tienen una definición después de disputada la quinta fecha, y ha logrado un crecimiento enorme con sus últimas transmisiones.

El partido ante Técnico Universitario el pasado sábado 17 de marzo alcanzó más de 350 mil visualizaciones en tres distintas plataformas: Facebook, YouTube y Beo App.



Y esa es precisamente la novedad de Liga TV: “Los ejecutivos de Twitter se comunicaron con nosotros, para que podamos transmitir también a través de esa plataforma, además en dos semanas lanzaremos la aplicación oficial. Es decir, transmitiremos por cuatro plataformas distintas”, confesó Felipe Gómez del Hierro a BENDITO FÚTBOL.



¿Hasta cuándo se verán los partidos de Liga por su canal oficial? Solamente hasta que la situación de los derechos de transmisión por televisión tengan una definición y se firme un nuevo contrato.



Para la transmisión de los partidos de Liga ante Aucas y Técnico Universitario en el estadio Rodrigo Paz, el equipo de Liga TV lo conformaron 12 personas entre presentadores, técnicos, productores, y camarógrafos y se emite la señal a través de cuatro cámaras.

Para la transmisión de los partidos de Liga ante Aucas y Técnico Universitario en el estadio Rodrigo Paz, el equipo de Liga TV lo conformaron 12 personas entre presentadores, técnicos, productores, y camarógrafos. Foto: Cortesía Liga TV

Para los partidos del campeonato nacional, la televisión en el Ecuador normalmente requiere de 20 0 25 personas y se levanta la señal con 12 cámaras, que es el estándar internacional.



En la séptima fecha del torneo, Liga recibirá en su estadio al Independiente del Valle, en un encuentro pactado para el 1 de abril. ¿Se transmitirá este partido por Liga TV? Eso es algo que todavía habrá que esperar, ya que se espera que hasta esa fecha ya se haya resuelto el problema de los derechos de transmisión de televisión del campeonato.



Lo cierto es que los hinchas albos están muy contentos con el producto Liga TV, porque ha ofrecido material identificado con la marca Liga Deportiva Universitaria y además han podido disfrutar de los encuentros de su club a través de distintas plataformas.



A continuación, la entrevista con Felipe Gómez del Hierro, productor ejecutivo de Liga TV:



