Franklin Guerra: 'mis familiares son los que primero me juzgan'

Franklin Guerra aún conserva el corte militar de cabello que utilizó en el Colegio Eloy Alfaro de Quito. Ahí y en El Nacional aprendió sobre la disciplina que le permitió llegar a jugar en la Primera categoría del fútbol ecuatoriano.

Ahora, está en Liga de Quito, equipo al que se vinculó luego de ser capitán y uno de los más destacados de los puros criollos. El manabita, de 25 años, no oculta su estima por el plantel rojo, donde se formó cuando se le consulta si es hincha de ese equipo. “Primero, me inicié en Liga de Portoviejo. La ‘Capira’ es el equipo al que le estoy agradecido. Después, El Nacional me lo dio todo. Estuve desde muy joven ahí, pero soy profesional y estoy en Liga”, expresa el jugador fichado por los albos para esta temporada.

Para el manabita, el apoyo de sus familiares es lo más importante. Cuenta que ellos siempre le van a ver a los estadios. Son su pilar en la vida.



Hace un mes, la familia de Guerra pasó momentos difíciles, pues al hijo del futbolista, Emiliano, de tres meses, le diagnosticaron con la gripe AH1N1.



Con el apoyo de su esposa y su madre, superó el problema y ahora es optimista sobre su futuro en LDU, donde quiera afianzarse para llegar a la Selección.



Dice que sus familiares son los primeros que le cuestionan cuando lo ven en la cancha. “Son los primeros que me juzgan cuando algo no hago bien y todo”.



“Mi mamá es la que siempre me dice sobre mi juego. Me habla cuando no estoy bien y esas cosas”.



Guerra se alista para jugar con Liga, este domingo 11 de marzo del 2018, ante Aucas, en el súperclasico. El partido se iniciará a las 12:00, por la cuarta fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol.