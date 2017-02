Liga de Quito arrastra un déficit de goles en el campeonato nacional 

La 'U' empezó el campeonato con un problema heredado desde la temporada pasada: la falta de goles.

La directiva de la 'U' insiste en pedir paciencia a la hinchada. La contratación de Hernán Barcos, argentino de 32 años, fue anunciada como la solución para la sequía de gol.



Los números son alarmantes. La producción de goles del 2016 fue la peor en la última década. Hizo 41 goles en 44 juegos. Ahora, en 270 minutos, la hinchada blanca todavía no ha logrado festejar un tanto.



Fernando Hidalgo, volante quiteño, reconoce que hay ansiedad por anotar. "Hemos estado cerca, pero nos ha faltado serenidad. Lo importante es que estamos creando oportunidades. Ojalá salgamos de la mala racha".



El DT Gustavo Munúa trabaja entre dos y tres veces a la semana en definición. Lo hace con los volantes ofensivos y los delanteros. Además de Barcos, como titular indiscutible, están Ronie Carrillo, Juan Luis Anangonó y el uruguayo Felipe Rodríguez.

Uno de los más criticados ha sido Rodríguez. En sus pies ha tenido tres oportunidades claras en dos partidos jugados. Ante Clan Juvenil, en la primera fecha, y ante Emelec, el domingo pasado, no pudo definir solo frente al arco.



Munúa reconoce que falta definición en el equipo. Sin embargo, en los últimos años, la 'U' no ha tenido suerte para encontrar un goleador.



La lista de delanteros extranjeros que han pasado por el equipo es extensa. Uno de los futbolistas que no tuvo trascendencia fue Gustavo Bou.



El atacante argentino, de 26 años, anotó cuatro goles en 20 partidos en el campeonato del 2013. Su producción fue criticada y se marchó sin reconocimientos.

Bou regresó a su país y en Racing se consagró como goleador de la Copa Libertadores 2015, con sus ocho tantos. "Encontrar goleadores es difícil en el fútbol. Los hinchas y los directivos no suelen tener paciencia. Al extranjero le cuesta adaptarse de un año a otro. Cuando está acoplado se va del equipo", analiza Janio Pinto, entrenador de fútbol.



Pinto pone como ejemplo dos nombres que no se destacaron en la 'U', pero al cambiar de equipo fueron goleadores elogiados en el fútbol ecuatoriano. Ariel Nahuelpán, en el 2012, y el uruguayo Jonatan Álvez, en el 2015. En ambos casos, los dos pasaron a Barcelona Sporting Club y festejaron goles e incluso un título en el caso de Álvez.



La lista de futbolistas extranjeros en los últimos años es numerosa. Entre delanteros y volantes ofensivos, la ‘U’ puede armar un equipo.



Hay nombres recordados y otros que quedarán en el olvido. Por ejemplo, ahí están jugadores como Claudio Graf, Raúl 'Chengue' Morales, Carlos Luna, Eduardo Echeverría, Federico Puppo, Pablo Vitti, Jonathan Ramis, Diego Morales, Juan Ignacio Cavallaro, Irven Ávila, Edson Puch y otros.

Santiago Jácome, gerente del equipo, admite que con todos los entrenadores, en los últimos años, se analizaron los nombres de los delanteros nacionales. Por eso, vincularon a futbolistas como Jaime Ayoví, Carlos Tenorio, Juan Luis Anangonó, Carlos Garcés, Francisco Rojas...



"Hemos dado oportunidad a los jóvenes y han sentido el peso de jugar con la camiseta de Liga. Hay delanteros que parecía que brillarían, pero no se consagraron. Al inicio de cada año estudiamos los nombres", justifica Jácome.



Uno de los delanteros que se pulió en las formativas fue Diego Hurtado -hijo de Patricio Hurtado, exgoleador albo-quien empezó su carrera anotando un gol en el debut, pero perdió espacio y a inicios del año fue excluido del club.



La directiva de Liga se empeñó en traer a Barcos porque el año pasado fue uno de los peores en producción ofensiva. Daniel Angulo e Irven Ávila fracasaron en su cometido. Ahora, este año, la 'U' sueña con acabar la sequía.