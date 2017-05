Liga de Quito confirmó la continuidad de Munúa y la salida de Valenzuela

La Comisión de Fútbol de Liga de Quito mantuvo su habitual reunión de los lunes con el técnico Gustavo Munúa, para conocer su informe semanal, tras la última derrota sufrida ante Macará, en el estadio Casa Blanca. La decisión es que continuará en el club albo.

Al final de la reunión, se mencionó el caso del preparador físico Alejandro Valenzuela, quien por un problema de corazón tiene pensado dejar al club por "recomendación médica". Así lo confirmó Patricio Torres, integrante de la comisión. "Se habló de la situación de Alejandro Valenzuela. La salud de su esposa no es la mejor y él en los últimos años ha sufrido un problema de corazón. Las emociones intensas que vive Liga han hecho que el médico le recomendó cuidarse y evitar tensiones", dijo el dirigente. El 'yorugua' Valenzuela se quedará en el equipo hasta que el 'profe' Munúa y la Comisión encuentren su reemplazo.

"Muchos no nos han de creer. Dirán que se va por sus comentarios", dijo Patricio Torres. "Él trabajará con nosotros hasta que consigamos un reemplazo", manifestó el directivo a los periodistas que se encontraban en los exteriores de las oficinas de Rodrigo Paz.



Sobre la continuidad de Munúa al frente de la 'U', Torres aseveró que no se trató mayormente ese tema dentro de la reunión. Al contrario, contó que en los próximos días las reuniones estarán enfocadas en repotenciar al equipo para la segunda etapa del torneo.



"Tiene una convicción, un trabajo marcado y formal, los jugadores en favor de él, momentos en los que Liga mostró juego consistente como el primer tiempo contra Macará. Estamos conscientes de los errores, pero estos se acentúan por jugadores de tanta capacidad y por eso aparecen como fatales", explicó el dirigente.

Luego recordó que el estratega llegó a conocer el medio, el trato, a los jugadores. "Hemos escuchado opiniones de hinchada, de prensa, pero en Liga nos caracterizamos por hacer las cosas con calma, serenidad. Creemos razonablemente que estamos en el camino apropiado, dentro del complejo momento que vivimos", agregó Torres.



Eso sí, el directivo admitió que todos están "tensos" por la mala campaña del club, refiriéndose a directivos, jugadores y el mismo cuerpo técnico. "Ha sido un camerino muy triste, que quiere cambiar".



Finalmente, Torres minimizó la polémica surgida por las imágenes en redes sociales, en las cuales aparecen jugadores como Rubén Olivera, quien aparece cerca de una cajetilla de tabacos. Su argumento fue que "todo se magnificó justamente por el momento que vive Liga, las circunstancias". Así, "todo se discrepa y cuestiona en lo que pasa al equipo, pero no se puede decir al final cómo terminará todo".