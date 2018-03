Liga y Aucas disputan el esperado clásico quiteño en el Rodrigo Paz 

Liga de Quito y Aucas disputarán el denominado ‘superclásico quiteño’ en la cuarta fecha de la primera etapa, que comenzará este viernes 9 de marzo de 2018 por el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol.

Tras el retorno de Aucas este año a la primera división de Ecuador, volverán los clásicos enfrentamientos entre los rivales tradicionales, pues fueron varios años en que el “Papá” Aucas, como también le dicen al equipo, estuvo en la Serie B.



Mientras Liga de Quito acumuló dos victorias y una derrota en la actual etapa, Aucas tiene un empate, una victoria y una derrota.



Liga estará comandado por el argentino Hernán Barcos, máximo goleador del torneo local del año pasado con 21 anotaciones, y Aucas por el ecuatoriano Wagner Valencia, que en la jornada pasada anotó dos goles frente a El Nacional.



La jornada comenzará con el partido entre Técnico Universitario, que empató dos y perdió uno, y Universidad Católica, que ganó uno y perdió dos en lo que va del torneo.

El líder del torneo actual, el Club Sport Emelec, expondrá el liderato y el invicto de tres victorias consecutivas, en el enfrentamiento ante Deportivo Cuenca, que saldrá motivado tras la reciente clasificación a la segunda etapa de la Copa Sudamericana al dejar en la definición por penaltis al paraguayo Sportivo Luqueño.



Entretanto, el Independiente del Valle, que está en el segundo puesto, al igual que Barcelona Sporting Club, con 7 puntos cada uno, recibirá al colista de la tabla de posiciones, Guayaquil City FC.



Por su parte, Barcelona SC procurará reencontrarse con la victoria, tras la reciente eliminación de la Sudamericana a manos del paraguayo General Díaz, en su visita a Delfín.



Otro de los cuadros que saldrá en un buen momento será El Nacional contra Macará, una vez que pasó a la segunda etapa de la Sudamericana tras eliminar al boliviano San José, en Oruro.