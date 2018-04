Las lesiones que preocupan a Sampaoli a menos de dos meses de Rusia 2018

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La fractura que sufrió el mediocampista Lucas Biglia en dos vértebras lumbares agravó la preocupación del técnico Jorge Sampaoli por el creciente número de lesionados en la selección argentina de fútbol a menos de dos meses para el Mundial de Rusia 2018.

Argentina debutará el 16 de junio ante Islandia por el Grupo D, que también integran Croacia y Nigeria, y la decisión de Sampaoli de anunciar en mayo directamente una lista final de 23 jugadores, sin aprovechar los 35 que permite antes la FIFA, podría variar forzado por las lesiones.



Biglia, de 32 años, sufrió el sábado una fractura en las dos primeras vértebras lumbares durante el partido entre su club, el AC Milan, y el Benevento, que podrían demandarle seis o siete semanas de recuperación.



La presencia del mediocampista en Rusia es hoy una incógnita y plantea un severo dilema al seleccionador, que no cuenta hoy con un amplio abanico de posibles reemplazantes para este puesto clave.



Sampaoli, y la Argentina entera, siguen además minuto a minuto a su máxima estrella, Lionel Messi. El capitán albiceleste padece desde hace tiempo unas molestias en el isquiotibial y el aductor derecho que lo preocupan, aunque pareciera que en los últimos partidos con el FC Barcelona no lo afectaron y le permitieron conquistar un nuevo título, la Copa del Rey.



Messi, a sus 30 años, es la figura desequilibrante de la ‘Albiceleste’, un conjunto que no termina aún de sellar su identidad de juego tras el paso de tres entrenadores diferentes en las últimas eliminatorias a Rusia. Su presencia es ya una cuestión de Estado para el bicampeón mundial, que llega golpeado por tres finales consecutivas perdidas: el Mundial de Brasil 2014 y las Copas América 2015 y 2016.



También preocupa a Sampaoli la recuperación de Sergio Agüero tras someterse a un artroscopía en la rodilla izquierda. El delantero del Manchester City se lesionó en su mejor momento en la Premier League y cuando prometía un gran desempeño en Rusia, luego de las lesiones que le impidieron brillar en el Mundial de Brasil.

“Si Agüero no se operaba tenía el riesgo de no llegar bien al Mundial. Es un jugador muy valioso, lo esperamos y seguimos de cerca su lesión”, confió esta semana el seleccionador argentino. El ‘Kun’ es el habitual compañero de habitación de Messi, su amigo y cómplice en cada concentración argentina.



Su entrenador en el Manchester City, Josep Guardiola, anticipó que serán al menos cuatro o cinco semanas de rehabilitación. “Trataremos de tenerle listo para el Mundial”, confió el ex técnico del FC Barcelona.



Sampaoli aseguró en tanto que esperará hasta último momento a Fernando Gago, pero el mediocampista no termina de rehabilitarse de la nueva lesión y aún no pudo siquiera volver a jugar en Boca Juniors. Podría ser una opción ante una eventual ausencia de Biglia, pero es una incógnita.



El portero titular, Sergio ‘Chiquito’ Romero, sufrió en tanto un traumatismo en la rodilla derecha en el amistoso con España de marzo pasado, el partido en que Argentina cayó goleada 6-1, y desde entonces está en recuperación. No suele tener minutos de juego en el Manchester United, donde es suplente, pero su inactividad preocupa al técnico albiceleste, que hoy analiza llevar como tercera opción a Franco Armani, el arquero recién llegado a River Plate que deslumbró en la Superliga argentina y la Copa Libertadores.



Los defensores Marcos Rojo y Ramiro Funes Mori son otros dos jugadores que casi no pudieron sumar minutos de juego en sus respectivos clubes, el Manchester United y el Everton, respectivamente, a menos de dos meses de la cita mundial.



El golpe que asestó España en el amistoso puso mucho en duda y las nuevas lesiones sólo suman preocupación en la selección argentina, que luego de tantos traspiés en las últimas finales llegará a Rusia con un solo objetivo: conquistar la Copa del Mundo.