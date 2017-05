Lenín Moreno posesionó a José Francisco Cevallos como Gobernador del Guayas

El Presidente Lenín Moreno presentó en la noche del 24 demayo de 2017 a la ciudadanía a los integrantes de su gabinete. En su ingreso al Palacio de Carondelet, estuvo acompañado de su esposa Rocío González y simpatizantes que acudieron al acto denominado de "posesión popular".

Dentro de los 10 primeros Decretos presidenciales, Moreno también posesionó a José Francisco Cevallos como Gobernador del Guayas en una inédita ceremonia que se llevó a cabo ante una multitud en la Plaza de la Independencia, frente al palacio de Gobierno en el Centro Histórico de Quito. El acto también estuvo acompañado por presentaciones artísticas y fuegos artificiales, en medio de la algarabía de los seguidores.



Precisamente, un día antes de la posesión de Lenín Moreno como presidente de la República del Ecuador, el actual dirigente del Barcelona Sporting Club, había explicado en una rueda de prensa el 23 de mayo en Guayaquil, que no dejaría la presidencia del conjunto torero pese a ocupar un cargo público.



"En Barcelona, tengan la seguridad, voy a seguir como presidente de la institución. No me impide estatutariamente ni reglamento alguno", explicó el exguardameta de la Selección ecuatoriana de fútbol.

Si José Francisco Cevallos se vincula al Gobierno esto no afectaría su continuidad en Barcelona. pic.twitter.com/oDRvn0B5nR — REVISTA BSC (@RevistaBSC) 23 de mayo de 2017

'Las manos del Ecuador' llegó en el 2015 a la escuadra torera y ese mismo año el 'Ídolo del Astillero' se proclamó campeón del torneo local. ¿"Hay que saber dirigir. No me voy a desligar... no hay drama, seguiremos pendientes del club porque tenemos también gente capaz, honesta y comprometida en todas las áreas", ratificó Cevallos quien, en 2011 fue designado Ministro del Deporte.



En el 2017 Barcelona Sporting Club atraviesa un excelente momento futbolístico tanto en el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, donde pelea el tercer lugar junto a su acérrimo rival el Club Sport Emelec con 27 unidades y a cuatro puntos del líder Delfín SC como en la Copa Libertadores, en donde el jueves 25 de mayo buscará consolidarse como líder del Grupo 1 en su visita al estadio Atanasio Girardot de Medellín para enfrentarse al Atlético Nacional.