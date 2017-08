Jürgen Klopp: el Liverpool no necesita vender a nadie

El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, en una entrevista difundida el jueves 10 de agosto de 2017 por el canal de pago alemán Skype, dijo, interrogado sobre el centrocampista brasileño Coutinho pretendido por el FC Barcelona, que su club no necesita vender a nadie y que la prioridad es mejorar la calidad de la plantilla.

“El sólo hecho de que un club venga con una oferta no nos pone a reflexionar si debemos vender a un determinado jugador”, dijo Klopp en la entrevista.



Interrogado acerca de si el ‘Barça’ estuviera dispuesto a pagar 150 millones de euros (USD 176,29 millones al cambio actual) por Coutinho sería suficiente, Klopp dijo que no se trataba sólo de una cuestión de dinero. “No se trata sólo de cuando están dispuestos a pagar, no tenemos necesidad de vender. La prioridad es mantener a los chicos que están aquí y mejorar la plantilla”, agregó.



En un posible traspaso, según Klopp, lo fundamental es la pregunta de si el Liverpool puede reaccionar para compensar la marcha de un determinado jugador. “Tenemos que preguntarnos si podemos reaccionar y cómo podemos reaccionar. Eso también tiene que ver con el momento en que se produzca un traspaso”, explicó.