El fútbol se volverá a jugar los lunes en Ecuador

Los cinco integrantes de la Mesa Ejecutiva encargada de fijar los horarios y días de los partidos, por la octava fecha del campeonato nacional, se reunirán hoy en Guayaquil.

Allí se sentarán a conversar con un delegado de la empresa uruguaya GolTV, firma adjudicataria de los derechos de televisión del torneo local -por los próximos 10 años- y con integrantes del Directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). El propósito es definir la programación de la octava fecha del torneo.

“Creo que será necesario reestructurar la Mesa Ejecutiva. Obviamos que no están integrantes de la FEF y creo que ese es un error. Si es necesario tendría que salir de allí para que entren los delegados de la Federación”, dijo Miller Salazar, presidente de Macará e integrante de la Mesa Ejecutiva.

La semana pasada, los directivos de los 24 clubes de las series A y B nombraron a los delegados de la Mesa Ejecutiva. Allí se decidió que la integren Juan Alfredo Cuentas, de Barcelona; Miguel Almeida, de la Universidad Católica; Salazar, de Macará; Mayra Argüello, de Olmedo de Riobamba, y Édison Baldeón, de Delfín.



Ellos se reunirán con el delegado de GolTV. Almeida explicó que antes de definir los horarios se tiene previsto conversar y evaluar con los delegados de los clubes. Así se tratará de coordinar y programar los partidos del torneo local en función de algunos factores.



“Volveremos a plantear que los partidos se jueguen viernes, sábado, domingo y lunes. También que la prioridad en domingo la tengan los partidos de alta sintonía. Buscamos dar el orden que se tuvo en el inicio del año”, detalló Almeida.



El directivo coincide que es clave la integración de los delegados de la FEF para coordinar las programaciones y que vuelva a ser operativa la secretaría de la Mesa Ejecutiva.

Mientras esto se resuelve, en la octava fecha ya quedó diferido un partido. El juego entre Delfín y Liga de Quito, en el estadio Jocay de Manta, no se cumplirá por la participación de ambos en las copas Libertadores y Sudamericana, respectivamente.



El entrenador de LDU, Pablo Repetto, explicó que su idea era jugar el viernes ante Delfín. Sin embargo, esto no es posible porque el equipo manabita jugará el jueves en Chile ante Colo Colo, por Libertadores.



Los albos, en cambio, jugarán el próximo martes por la Copa Sudamericana.



Uno de los partidos más atractivos de la fecha será el cotejo entre Barcelona y Emelec, que se jugará el domingo en el estadio Monumental. Según Juan Alfredo Cuentas, vicepresidente del club, el cotejo está para las 17:00.



“En la reunión de hoy definiremos los detalles con la gente de la producción. Ese horario es bueno para el partido y para nuestra hinchada. La idea sería que no se cruce con ningún partido del campeonato”, manifestó Cuentas.



Almeida explicó que también se agendará las transmisiones de dos partidos de la Serie B, por fecha. Esto se resolverá con los directivos y los encargados de la productora. Greco Ycaza, de la productora Gujoal, informó ayer tarde que trabajan en la elaboración de la fecha para el fin de semana.

Los clubes deberán presentar alternativas. Independiente del Valle, por ejemplo, planteará jugar sus partidos los sábados, a las 18:00.



“Hasta la noche tendremos definido cómo serán las transmisiones. En la fecha que pasó se jugaron tres partidos a la misma hora y eso complicó las transmisiones en vivo. Confiamos que ya no vuelva a pasar estas cosas. La idea es tener orden”, explicó Ycaza.



Según Almeida, GolTV decidió transmitir para todas las operadoras, mientras se firman los contratos con las operadoras que logren acuerdos.



La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) transmitió los partidos, pero aún esperan firmar el contrato con GolTV para oficializar el acuerdo. La empresa estatal anuncia planes desde USD 18,50, que incluye el fútbol.



Pepe Mosquera, integrante del Directorio de la FEF, explicó que la tarea de la Mesa Ejecutiva será coordinar con la Comisión de Árbitros y otras comisiones los horarios y los días de los partidos.

El fin de semana se jugará la octava jornada del torneo. El plan es agendar partidos para cinco fechas. En total quedan por jugarse 90 cotejos de la primera etapa y los 132 juegos de toda la segunda.

En la Serie B, en cambio, se calcula transmitir dos por fecha. Es decir, se calcula superar los 70 juegos transmitidos.



Campeonato:

222 partidos faltan por jugarse en el torneo y serán transmitidos por GolTV