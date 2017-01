Jugadores de la Liga Española dominan 'el equipo ideal 2016' de la UEFA

El Real Madrid, con cuatro jugadores, el FC Barcelona (3) y el francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann, forman parte del once ideal de la UEFA, elegido por los internautas y cuya composición ha sido desvelada el jueves 5 de enero de 2017.

Cristiano Ronaldo (450 220 votos), Sergio Ramos (488 908), Luka Modrić (381.234) y Toni Kroos (267 334) son los jugadores madridistas incluidos en el once ideal junto con los barcelonistas Leo Messi (418 449), Andrés Iniesta (332 914) y Gerard Piqué (253 437) y Griezmann (Atlético de Madrid) con 203 926 votos.



El once ideal lo completan dos jugadores del Juventus, el meta Gianluigi Buffon (323 036) y el defensa Leonardo Bonucci

(261 030), así como el central Jerome Boateng del Bayern Munich.



El once ideal de la UEFA está formado por Gian Luigi Buffon; Sergio Ramos, Boateng, Bonucci, Piqué; Modrić, Kroos, Iniesta; Messi, Griezmann y Cristiano Ronaldo.



Por equipos, el Real Madrid con el 24 por ciento de los votos es el elegido por los internautas por delante del 'Barça' (16) y a gran distancia del Manchester United (6), Juventus (5) y Arsenal (4).



En total se han emitido 7,1 millones de votos, prácticamente la mitad de los cuales (48% por ciento) proceden de Europa. El 25% son de internautas asiáticos, el 10 por ciento de Sudamérica,, el 9% de Norteamérica, el 7% de África y el 1% de Oceanía.